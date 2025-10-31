З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтопереробки РФ – Малюк

З початку року було майже 160 успішних уражень об’єктів нафтовидобутку та нафтопереробки РФ, повідомив голова СБУ Василь Малюк.



«Якщо брати статистику за вересень-жовтень цього року, це 20 об’єктів. Серед них 6 нафтопереробних заводів, 2 нафтотермінали, 3 нафтобази та 9 нафтоперекачувальних станцій», – сказав голова СБУ.

За його словами, атаки по цих об’єктах призвели до 20% дефіциту на внутрішньому ринку нафтопродуктів, простою 37% нафтопереробних потужностей, дефіциту нафтопродуктів у 57 регіонах Росії та заборони експорту бензину до кінця цього року.

Він зауважив, що найефективніше проти українських безпілотників працюють російські ЗРК «Панцир», тому з початку 2025 року Україна знищила 48% із них. За його словами, Росія може виробляти близько 30 таких установок на рік, однак кількість знищених ЗРК значно перевищує цю цифру.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів. Найчастіше в 2024 і 2025 роках ціллю атак ставали нафтопереробні заводи (НПЗ).

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».



