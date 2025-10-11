У країні-бензоколонці перебої з бензином. До чого тут українські дрони?

Сибір. Реалії

У кількох регіонах Росії вводять ліміти на роздрібну торгівлю бензином. Більшість експертів сходяться в тому, що кризу спричинили успішні удари ЗСУ по нафтопереробних заводах. На поточному тижні українські БПЛА долетіли до НПЗ у Сибіру.

Чи це так? І як реагують на перебої з пальним росіяни? Інформацію про це зібрав проєкт Радіо Свобода Сибір. Реалії.

Аналітики з проєкту Re:Russia підрахували, що інтенсивність українських атак у вересні збільшилася вдвічі і досягла показника 1,3 на день. При цьому половина з них припала на нафтопереробні заводи, а інша – на об’єкти транспортування та зберігання нафти.

Така стратегія спрямована на те, щоб викликати системну кризу в ланцюжках доставлення, зберігання та переробки. Розрахунки Re:Russia на підставі оцінок дефіциту бензину учасниками ринку та Міненерго показують, що його виробництво скоротилося у вересні на 22–27% від норми, тобто приблизно на чверть.

«На паркані теж написано»

8 жовтня велика новосибірська мережа оголосила про припинення продажу бензину АІ–92 у «у зв’язку з припиненням відвантажень із нафтопереробних заводів».

Мережа автозаправних станцій «Прайм» – одна з найстаріших у Новосибірську. Вона з’явилася 1994 року і за 30 років відкрила 28 точок у місті та передмістях. 8 жовтня керівництво підприємства оголосило, що на більшості АЗС мережі на невизначений термін припиняється продаж найбільш ходового АІ–92, оскільки зупинилося постачання з НПЗ.

– Ні, це не означає, що бензину взагалі немає, – розповідає жителька Новосибірська Марина. – Навіть на «Праймі» можна взяти ще по паливній картці, але загалом у місті з паливом проблеми, особливо з 92–м. На великих мережах завжди є паливо – «Газпром», «Роснефть», але ціни за останній час зросли – просто жесть. Я навіть уже не дивуюся. Не вірю, звичайно, що в такій країні, як наша, немає бензину. Начебто хтось штучно створив цю ситуацію.

Виробництво нафтопродуктів у Росії завалилося майже на 10% після ударів БПЛА, пише телеграм–канал «ЄЖ». Нальоти українських дронів, яким із початку серпня вдалося вразити 28 нафтозаводів у Росії, обвалили виробництво палива та інших нафтопродуктів до багаторічних мінімумів. У жовтні обсяги переробки нафти на російських НПЗ впали до 4,86 млн барелів на добу – на 484 тисячі барелів, або майже 10% порівняно з липнем, повідомляє Bloomberg з посиланням на дані аналітиків OilX. Щодо жовтня минулого року нафтовики скоротили переробку на 5%, а якщо порівнювати з тим же місяцем 2021–го – на 14%, або 794 тисячі барелів на день. Внаслідок обсяги на НПЗ стали найнижчими принаймні за останні 5 років.

У Новосибірську немає великих черг на АЗС, оскільки паливом без перебоїв торгують великі мережі, що належать держкорпораціям, підтверджує житель міста Антон.

– Я 95–м заправляюся здебільшого, з ним поки що немає проблем. Тому загалом, я поки що не бачу проблем, крім гігантського зростання цін. За моїми спостереженнями, за останні кілька місяців ціна зросла на 3 рублі, з лютого – майже на 5. Зараз у більшості АЗС літр коштує 63 рублі з копійками, було 58 у лютому, менше від 60 – у червні.

Мінпромторг Новосибірської області заявив, що направив лист до ПАТ «Газпром нафта» «про вжиття заходів для забезпечення збалансованого постачання». При цьому більшість коментаторів із Новосибірської області не вірять, що бензин у Сибіру міг скінчитися через удари по НПЗ і подальші простої. Багато хто вважає, що продавці створюють дефіцит спеціально, щоб підвищити попит.

– На паркані теж написано, так і тут пишуть, що немає бензину, – каже житель Новосибірська Ігор. – Навіщо їм брехати? Щоб створити ажіотаж та підвищити попит на інші види палива – газ, дизель, 95–й бензин.

«За Уралом великі НПЗ – по пальцях однієї руки»

Тим часом із дефіцитом палива та подальшим зростанням цін зіткнулися кілька сибірських та далекосхідних регіонів. У Бійську Алтайського краю 4 жовтня з’явилися черги на АЗС, місця в яких продавалися окремо. У мерії Бійська пояснили, що осінь – традиційно складний період для бензинового ринку, оскільки багато НПЗ закриваються на планові ремонти.

У Хакасії запас 92–го бензину на АЗС вичерпався наприкінці вересня. Як пояснив міністр економіки Хакасії Роман Ковтун, це торкнулося точок, які «не входять до вертикально–інтегрованих компаній і закуповують паливо на оптовому ринку». «Роснефть» і «Газпром», за словами Ковтуна, користуються власними запасами, тому продовжують працювати без великих проблем. У перший тиждень жовтня ситуація на ринку в Хакасії стабілізувалася, підтвердили Сибір.Реалії місцеві водії.

У Красноярську перебоїв із паливом поки що не було, проте жителі скаржаться на подорожчання, яке становило до 10 рублів на літрі з початку року. У Туві за тиждень наприкінці вересня бензин подорожчав на два рублі.

На Далекому Сході найскладніша ситуація склалася в Хабаровському краї: на території Верхньобуреїнського району запровадили ліміт 10 літрів в одні руки на продаж бензину. Проблеми з постачанням палива виникли в Совєтській Гавані та Ваніно, розташованих на узбережжі Тихого океану. На території Ванінського району в якийсь момент залишилася працювати одна АЗС. Місцева влада пояснила це «недостатніми обсягами реалізації палива на біржі з подальшим зростанням оптових цін».

Раніше голова регіону Дмитро Демешин заявив, що подібна ситуація неприпустима, оскільки на території краю працюють два НПЗ. ЗМІ повідомляли, що водії змушені заздалегідь записуватися в черги на АЗС. 8 жовтня під тиском влади до кризових районів доставили 117 тонн палива і ситуація частково вирішилася. Зараз АІ–92 та АІ–95 у Совєтсько–Гаванському та Ванінському районах продають із лімітом 50 літрів в одні руки.

– Люди за Уралом часто не розуміють, як у них може скінчитися бензин, адже заводи простоюють десь у південній частині країни, – каже опитаний Сибір.Реалії експерт паливного ринку. – Але причина тут проста: за Уралом великі НПЗ можна перерахувати в буквальному сенсі по пальцях однієї руки: це Омський, Ачинський, Комсомольський та Хабаровський НПЗ. Навіть у звичайних умовах обсяг випущеного бензину ненабагато перевищував обсяг попиту в Сибіру та на Далекому Сході. Тому, якщо бензин із цих заводів вивозити в європейську частину Росії, то ризики дефіциту в Сибіру стануть вираженими.

За словами експертів, ситуація на ринку пояснюється відразу кількома факторами: ударами українських БПЛА, плановими ремонтами деяких заводів, підвищеним попитом на паливо через збиральну кампанію. Нестача бензину в Сибіру пов’язана з припиненням постачання з Омського НПЗ – найбільшого за Уралом, розповів резидент Асоціації незалежних нафтотрейдерів Російського паливного союзу в Новосибірській області «Сибирь–ГСМ» Сергій Лакцих.

«Це пов’язано з «прильотами» безпілотників по НПЗ, розташованим у європейській частині країни, що змушує Омський нафтопереробний завод переорієнтувати свої постачання на захід Росії. АІ–95 та дизпаливо йде трубопроводом у Сокур (селище в Новосибірській області, де розташована нафтобаза – ред.). Не виключаються зупинки різних мереж, оскільки паливо до кінця тижня є в них на залишках, а якщо з’явиться, то за вищими цінами, з урахуванням оновлення біржових рекордів. На відміну від Кемеровської області та Алтайського краю, де незалежні АЗС у вересні вже зупинили свої потужності або відчувають нестачу тих чи інших нафтопродуктів, для нашого регіону ця ситуація стає актуальною лише з жовтня», – сказав Лацких.

Тим часом у соцмережах під час обговорення проблеми з бензином росіяни все частіше висловлюють припущення, що дефіцит створюється штучно, щоб підняти ціни.

Павло Салазкін

– Треба ж якось задерти ціну ось і створюють дефіцит

Звичайна Людина

– Павло, а що їх обмежувало? Вибори пройшли – ціни вже піднімають

Даня Лебедєв

– Штучний дефіцит створюють

Звичайна Людина

– Даня, відсутність інтелекту у 87% виборців створила цю проблему

Сергій Новіков

– Даня, стежте за новинами – щодня мінус один НПЗ, уламки дронів падають!

Михайло Михайло

– Так само як і з гречкою було, немає, немає, ціни задерли, люди давай скуповувати, потім опа є, ціни впали, норм че

Рауф Зульфігаров

– У СРСР такого (х**ні) не було, пам’ятаю навіть коли маленьким був, бензин кожен колгоспник у відро зливав нам пацанам покататися на мотоциклі, а всі кажуть погано жили!) Слава КПРС писали, а тепер усе дорожчає – і звідусіль Слава Путіну кажуть!) Оце так справи, однак, як усе–таки телевізор далеко забрався в мізки, адже були ж люди, що сталося?

Андрій Осінцев

– Сонцеликий каже за планом усе, не хвилюйтеся

Деніс Кордельскі

– Позорище, наддержава вже навіть бензин виробляти не в змозі!

Олексій Богданов

– Країна–бензоколонка без бензину, ще й у батьки купуємо?

Який збиток і що може зробити Росія?

Україна почала бити по російських НПЗ улітку 2024 року, але тоді це не дало видимого ефекту. У 2025 році ситуація змінилася: українські дрони влучали по НПЗ та інших об’єктах галузі в Рязані, Комі, Сочі, Самарській та Саратовській областях, Волгограді, Ростовській області, Краснодарському краї та інших регіонах. 6 жовтня другий за обсягами переробки в Росії нафтопереробний завод у Киришах (Ленінградська область) зупинив найпродуктивнішу на підприємстві установку первинної переробки нафти після атаки безпілотника.

Збиток оцінюється по–різному: РБК писав на початку жовтня, що в країні простоюють 38% потужностей НПЗ через ремонти. 8 жовтня президент України Володимир Зеленський заявив, що дефіцит бензину в Росії, за оцінкою української сторони, становить 20%. «За нашими даними, дефіцит палива в Росії вже наближається до показника 20% – це стосується бензину. Вони вже використовують і резерви дизельного палива, які зберігали на чорний день», – заявив Зеленський.

У жовтні дрони ЗСУ атакували об’єкт за Уралом – два БПЛА (за деякими даними – три) долетіли до Антипінського НПЗ у Тюмені, не завдавши підприємству великої шкоди. При цьому наступного дня на АЗС «Н–1» і «ТПК» у Тюменській області запровадили обмеження: бензин та дизпаливо продають або за корпоративними картками, або по 30 літрів в одні руки. Ліміти на продаж палива діють також в окупованому українському Криму, Свердловській та Челябінській областях. В іркутському Бодайбодіє ліміт 50 літрів.

В умовах дефіциту уряд РФ запровадив заборону на експорт бензину. Можливо, її продовжать на 2026 рік. При цьому Росія наростила експорт сирої нафти до максимуму за півтора року. Порти майже досягли межі потужності, тоді як нафтопереробка знизилася до мінімуму з весни 2022 року, повідомив Bloomberg.

«Ця (заборона на експорт бензину – ред.) була запроваджена для того, щоб утримати від зростання ціни на бензин, бо компанії вважають за краще продавати все за кордон, – розповів експерт у галузі паливного ринку Михайло Крутіхін. – На внутрішньому ринку у них складні відносини з урядом: уряд має їм компенсувати втрати від роботи на внутрішньому ринку, але не завжди цієї компенсації вистачає, щоб отримати хоч якийсь прибуток, тому виробники нафти та нафтопродуктів вважають за краще працювати на експорт. Ми бачимо, що заборона на експорт бензину не допомагає, тому що відносини все одно складні. В уряді намагаються змінити формулу розрахунків компенсації для нафтових компаній, але жодних змін не відбувається. Сьогодні нафтовим компаніям дуже часто вигідніше експортувати сиру нафту та напівфабрикати нафтопродуктів, ніж постачати це на російські АЗС, тому що внутрішні ціни практично регулюються урядом».

Як альтернативний захід російська влада розглядає імпорт бензину. За даними Reuters, у вересні постачання палива з НПЗ у Білорусі зросли в чотири рази порівняно із серпнем. Обсяг закупівель бензину становив 49 тисяч тонн, дизельного палива – 33 тисячі тонн. Віцепрем’єр Олександр Новак також запропонував імпортувати паливо з Китаю, Південної Кореї та Сінгапуру, обнуливши для цього мита.

Крім того, в уряді запропонували дозволити використання монометиланіліну (ММА) – присадки, яка підвищує октанове число палива, але сильно псує двигун. Саме через це використання ММА в Росії заборонили 2016 року. Нарешті, як повідомив «Коммерсант», нафтопереробні компанії почали активніше використовувати ароматичні сполуки, такі як толуол, у виробництві бензину. Це може частково вирішити проблему з паливом, але викликати при цьому дефіцит бензолу.

Депутат Держдуми Сергій Миронов 8 жовтня визнав, що дефіцит бензину пов’язаний з ударами БПЛА. При цьому він фактично переклав відповідальність за захист об’єктів на керівництво НПЗ, вимагаючи від них «купувати ППО та РЕБ у російської армії». Віцепрем’єр Олександр Новак 8 жовтня заявив, що на внутрішньому паливному ринку «є баланс попиту та пропозиції». За його словами, російські НПЗ змогли збільшити випуск палива, а «глобальні» проблеми на ринку відсутні.

Тим часом у Росії зафіксовано серйозний стрибок тижневої інфляції через зростання цін на бензин. За тиждень із 30 вересня до 6 жовтня індекс споживчих цін зріс на 0,23%. Із початку року зростання цін становило 4,53%. Інфляція виявилася на максимальному за останні 10 років рівні для цієї пори року (перший тиждень жовтня), пишуть аналітики ВТБ.



