Кубілюс: ЄС повинен розглянути створення власної Ради Безпеки

Російський військовий бюджет з точки зору паритету купівельної спроможності сягає 85% всіх оборонних видатків країн-членів Євросоюзу, заявив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрю Кубілюс. Про це він сказав, виступаючи на конференції «Народ і оборона» в Швеції 11 січня.

«Немає ознак, що Путін прагне миру. Навіть якщо миру буде досягнуто, він триматиметься економіки війни», – сказав він.





Кубілюс вказав на позицію Сполучених Штатів, які наполягають на тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за свою оборону. З огляду на це поточне керівництво ЄС від початку каденції оголосило порядок денний «Оборонна готовність 2030», додав він.

«Оборонна незалежність означає, що ми повинні бути готові до оборони в рамках НАТО, але зі значно меншою американською присутністю в Європі. Невизначеність майбутнього трансатлантичного партнерства вимагає нашої рішучості», – сказав єврокомісар.

Він назвав три стовпи оборонної спроможності Європи:

матеріальна готовність – фінансування, виробництво, зброя

інституційна готовність: «як організувати себе для оборони Європи, особливо якщо американці відійдуть від Європи»

політична готовність – «воля зупиняти та обороняти, в разі потреби – битися»

«Якщо американці вийдуть з Європи, як ми створимо «європейський стовп НАТО»? Хто буде європейським SACEUR (командуавач НАТО – ред.)? А як щодо європейських можливостей командування та управління, європейського штабу? Найголовніше – як ми замінимо 100-тисячні американські регулярні військові сили, які є основою військової сили в Європі?» – спитав він.

Кубілюс вказав на те, що саме лише збільшення видатків на оборону не забезпечить обороноздатність. Він закликав дивитися глибше в проблему «інституційної готовності до оборони» європейських держав:

«Ось чому нам потрібен «інтелектуальний великий вибух», щоб залучити нові ідеї та сміливі рішення. Наша проблема – брак єдності».

Одним із питань, яке поставив єврокомісар, є формат потенційного Європейського Оборонного Союзу: «чи він має включати Сполучене Королівство та Норвегію? Чи має включати Україну, її збройні сили, оборонну індустрію та випробуваний у боях досвід?».





Посадовець запропонував «інтенсивніше використовувати позитивний досвід» неформальної платформи «E5 plus» для стратегічних дискусій із питань оборони. Він висловив думку, що цю платформу варто оновити та формалізувати у форматі Європейської Ради Безпеки.

Кубілюс нагадав, що ідею такої ради пропонували між 2017 і 2019 роками президент Франції Еммануель Макроном та тодішня канцлерка Німеччини Анґела Меркель.

Він пропонує, щоб Європейська Рада Безпеки складалася з ключових постійних членів, а також кількох ротаційних членів, в тому числі держави-голови Ради ЄС. Під час обговорення ширшої європейської безпеки вона може включати також Велику Британію. Завданням Ради було б обговорювати найважливіші питання оборони та «швидко готувати важливі рішення».

«Я вважаю, що зараз нагальним завданням є втілення цієї ідеї в реальність. І першим завданням для такої Європейської Ради Безпеки була б Україна. Наразі немає жодних ознак того, що Путін погодиться з Мирним планом. У цьому випадку просте продовження нашої підтримки України на тому ж рівні загрожує погіршенням ситуації в Україні. І зрештою тим, що Путін переможе», – застеріг Кубілюс.

На його думку, ЄС потрібна чітка відповідь, як змінити цей сценарій, що робить створення Ради безпеки нагальним.

У грудні Рада Європейського Союзу формально ухвалила законодавство для стимулювання оборонних інвестицій і втілення плану з переозброєння Європи ReArm. Поміж іншого, зміни створюють можливості співпраці для українських компаній.



