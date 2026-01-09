Європейські миротворці в Україні: які країни, скільки буде вояків і що вони робитимуть?

Після підписання декларації у Парижі про намір відправити європейський контингент в Україну як гарантію безпеки, ці питання активно обговорюють у західних столицях. Адже, за підсумками саміту, європейські лідери так і не уточнили ключові деталі. Отже, що відомо на сьогоднішній день?

Про кількість військовослужбовців поки сказав лише президент Франції Емманюель Макрон: йдеться про «кілька тисяч військових».

А британський прем'єр Кір Стармер напередодні заявив у парламенті, що масштаб місії залежатиме від умов можливих домовленостей між Україною та Росією.

Британська газета Times пише, що за останніми даними військових та дипломатичних джерел, Британія та Франція можуть разом відправити в Україну до 15 тисяч солдатів.

Журналісти газети Politico у Лондоні повідомляють, що у Британії точаться дискусії, наскільки такі військові плани країни реалістичні.

За даними видання, Ед Арнольд з аналітичного центру Королівський інститут об'єднаних служб назвав становище Великої Британії «справді небезпечним», а відставний командувач Тім Коллінз заявив, що будь-яка миротворча місія не заслуговуватиме на довіру без збільшення витрат на оборону.

Лідер британської правопопулістської партії Reform UK Найджел Фарадж, пише Politico, спрогнозував, що Британія зможе виконувати свої зобов'язання в Україні лише «шість чи вісім тижнів».

Газета Times також стверджує, що контингент в Україну наразі зобов'язалися відправляти лише Британія та Франція.

Хто ще окрім Британії та Франції?

Німеччина, як раніше заявляв канцлер Фрідріх Мерц, допускає лише розміщення своїх військ біля кордонів України в країні ЄС. Водночас, «можливо» про відправку солдатів в Україну сказав прем'єр Канади. Литва готова відправити кілька сотень військовослужбовців.

Як ми можемо не направити миротворчі війська в Україну – європейську країну?

Вперше таку можливість припустив і прем'єр Іспанії Педро Санчес: «Якщо Іспанія направляла миротворчі війська до багатьох інших географічних регіонів далеко від нашої країни, то як ми можемо не направити миротворчі війська в Україну – європейську країну? Ми повинні брати активну участь у формуванні та реалізації цієї європейської архітектури безпеки і повинні брати участь – як велика європейська країна, якою ми є, – у колективній безпеці, у європейській безпеці».

Таким чином, за чисельністю потенційного контингенту зараз немає конкретики, але ця чисельність може збільшитись, якщо буде ясність, як потенційні миротворчі війська реагуватимуть на можливу атаку Росії та яку роль відіграють США, кажуть європейські дипломати.

Це питання досі не вирішене. Український президент Володимир Зеленський також казав, що досі не отримав чіткої відповіді.

Загалом дискусії у столицях розпочалися.

У Британії, Іспанії та інших країнах рішення про відправку військ має підтримати голосуванням парламент, а у Франції, наприклад, достатньо рішення президента. Зеленський напередодні сказав, що чекає на юридичне підтвердження підписаної декларації в національних парламентах.

Різні країни – різні ролі

Що нині напрацьовано – це ролі європейських країн у підтримці України.

Франція та Британія повинні відповідати за наземний контингент та захист неба. Туреччина – за безпеку транспортних шляхів у Чорному морі. Італія активна в інфраструктурі місій: вона надасть медичне забезпечення, роботу штабів, Нідерланди – захист повітря, Польща – логістичний центр.

У МЗС Росії заявили, що розміщення на території України військових підрозділів, військових об'єктів, складів та іншої інфраструктури західних країн вони вважатимуть «іноземною інтервенцією», яка нестиме пряму загрозу безпеці Росії.

Всюди, де розміщені наші збройні сили, вони мають право на самооборону

В опублікованому на сайті відомства коментарі йдеться, що «такі підрозділи та об'єкти будуть розглядатися як законні бойові цілі». У МЗС Росії також заявили, що Україна та «Коаліція охочих» формують «вісь війни» та їхні плани небезпечні та руйнівні для майбутнього європейського континенту.

Заяву Москви прокоментував представник прем’єр-міністра Великої Британії. Як повідомляє ВВС, чиновник зазначив, що британські війська розмістять у момент, коли бойові дії припиняться, і саме для того, щоб убезпечити Україну та стримувати Росію від майбутніх нападів.

Він також додав: «Всюди, де розміщені наші збройні сили, вони мають право на самооборону».