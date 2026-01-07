«Єдиним фронтом». Що приготувала для України й Росії «Коаліція охочих»? Подробиці з Парижа

6 грудня саміт «Коаліції охочих» у Парижі зібрав рекордну кількість учасників на найвищому рівні: із 35-ти держав 27 були представлені своїми лідерами. По його завершенню, Володимир Зеленський назвав зустріч «справді глобальною», дискусії – «справді глибокими».

Куди саме вдалося просунутися в Парижі – предметно пояснив і президент Франції, яка разом з Британією очолює цей формат підтримки України. За словами Емманюеля Макрона, з’явилося розуміння, яку саме роль у гарантіях безпеки для України відіграватимуть США, й «це те, що змінилося за останні тижні», цитує французького лідера France 2.

«Вони (американські партнери – ред.) будуть тими, хто контролюватиме припинення вогню, тобто всю роботу, пов’язану з визначенням, чи порушується прикордонна зона, чи ні», – пояснив Макрон, додавши, що американська підтримка є «вкрай важливою» для багатьох країн-учасниць коаліції, оскільки спроможності США багато в чому є унікальними.

Нові деталі гарантій

У спільній заяві так званої «Коаліції охочих», оприлюдненій нею по завершенню саміту, йдеться про моніторинг припинення вогню під керівництвом США, довгострокову підтримку української армії, розгортання багатонаціонального контингенту, зобов’язання щодо підтримки України в разі повторного нападу РФ.

«Гарантії безпеки є ключем до того, щоб мирна угода ніколи не означала капітуляцію України і ніколи не означала нову загрозу для неї», – наголосив Емманюель Макрон.

Володимир Зеленський за підсумками засідання заявив про ґрунтовні документи коаліції: «це не тільки слова, а конкретика».

«Один із важливих елементів – це стримування, це інструменти, які не допустять нової російської агресії, і все це ми бачимо», - зазначив український президент, підсумовуючи зустріч.

Спецпосланець США Стів Віткофф у Єлисейському Палаці оголосив роботу над протоколами безпеки для України, покликаними забезпечити їй довготривалий мир, «в основному завершеною».

«Близькою до завершення» чільний представник адміністрації США назвав і економічну угоду, що є частиною безпекових гарантій для України.

«(Угода – ред.) буде найміцнішою з усіх, що коли-небудь укладалися країнами, які вийшли з подібних конфліктів… Ми віримо, що міцна економіка корелює і працює безпосередньо з цими протоколами безпеки», – наголосив Віткофф.

«Це не означає, що ми досягнемо миру, але мир не буде можливим без прогресу, досягнутого тут сьогодні», – сказав cвоєю чергою в Парижі Джаред Кушнер.

Видання The Wall Street Journal дізналося від дипломатів, імена яких у публікації не згадані, що США можуть надати логістичну підтримку, технології для моніторингу режиму припинення вогню та додаткову військову допомогу – зокрема, ймовірно, використання американської авіації у разі відновлення бойових дій з боку Росії.

Співбесідники Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС сумніваються, що США коли-небудь погодяться направити своїх солдатів до України.

«У них є всі технічні засоби для дистанційної роботи. Супутники, дрони та – більш сміливі способи, якщо вони захочуть: літаки», – сказав Радіо Свобода на умовах анонімності один із дипломатів.

«Військове планування продовжиться. Американці, здається, дуже активно залучені до обох процесів: безпеки та реконструкції України. Досі не знаю, чи все, що ми робимо, буде прийнято в Росії. Особисто у мене є великі сумніви», – сказав Радіо Свобода ще один дипломат.

Володимир Зеленський, коментуючи гарантії безпеки від США, нагадав, що розраховує на їх скріплення, а відтак – і належну надійність – Конгресом США.

Миротворчий контингент

Саміт у Парижі завершився також підписанням тристоронньої декларації між Францією, Британією й Україною про наміри розгорнути на українській території війська в разі припинення бойових дій. Прем’єр Кір Стармер вважає це ключовим елементом довгострокової підтримки України.

«Це прокладає шлях до правових рамок, у яких британські, французькі та інші партнерські війська можуть діяти на українській території, захищаючи небо та море України та відновлюючи українські збройні сили на майбутнє», – заявив глава британського уряду на пресконференції.

Це може включати, наприклад, розміщення військ для України на сусідній території НАТО після укладення перемир’я

Президент Франції своєю чергою запевнив, що місцем дислокації іноземного контингенту стане захід України – тобто вони будуть далеко від передової.

Ще далі своїх військових потенційно згодна розмістити Німеччина, про що в Парижі 6 січня вперше заявив канцлер Фрідріх Мерц, запевняючи Україну в подальшій політичній, військовій і фінансовій підтримці.

«Це може включати, наприклад, розміщення військ для України на сусідній території НАТО після укладення перемир’я… Йдеться не тільки про військову підтримку України. Йдеться про військову підтримку миру і свобод у всій Європі», – зазначив очільник німецького уряду, зауважуючи, що остаточно внесок Німеччини в гарантії безпеки України будуть затверджувати у Бундестазі.

Росія виступала проти присутності сил НАТО на території України після завершення війни, однак президент США і його оточення випромінювали оптимізм щодо можливостей переконати Кремль на це погодитися. Поки ж, зауважив, зокрема, британський прем’єр, ознак зацікавленості Кремля в мирі з огляду на постійні атаки РФ на українські міста не спостерігається.

Стали відомими також нові подробиці щодо внеску від провідних держав Коаліції. Окрім розгортання на території України так званих сил заспокоєння, Британія й Франція готуються створити там військові центри й збудувати захищені об’єкти для виробництва зброї, щоб підтримати оборонні потреби України, розповів британський прем’єр Кір Стармер.

Французький неназваний посадовець повідомив The Wall Street Journal, що англо-французькі військові центри в Україні забезпечуватимуть канали, через які робота союзників України може бути організована та скоординована.

Видання Politico звертає увагу на «єдиний фронт» підтримки України, яким виступили в Парижі Європа й США. Водночас зауважує, що «оптимістичні заяви в Парижі не знімають сумнівів, які ширяться щодо готовності США й надалі підтримувати Україну та європейський континент». Надто – на тлі несподіваної операції Вашингтона у Венесуелі та його зацікавленості в Гренландії.

Абсолютно незрозуміло, під чим Росія готова підписатися

Втім, експерти й дипломати, з якими спілкувалося Радіо Свобода, наголошують, що внески учасників «Коаліції охочих» стануть значно зрозумілішими, коли будуть відомі параметри мирної угоди. Якщо – будуть.

«Є ще один актор, що зветься Москвою. Абсолютно незрозуміло, під чим Росія готова підписатися. І навіть якщо готова, чи зацікавлена вона підписатися під чимось зараз? Тож що має бути гарантовано? Що має бути забезпечено? Це величезне відкрите питання, яке дуже ускладнює навіть коаліції політично охочих конкретне визначення того, на що вони здатні», – сказав Радіо Свобода провідний аналітик Німецького фонду Маршалла (Брюссель) Ян Лессер.

«Цього разу був дуже сильний елемент політичної підтримки. Також той факт, що там були представники Сполучених Штатів, зробив її дещо відмінною від деяких попередніх зустрічей… Я відчула своєрідний новий імпульс для досить швидкого просування вперед», – каже Радіо Свобода експертка Центру європейської політики Аманда Пол, зауважуючи водночас, що шанси на згоду Росії на будь-який мир «надзвичайно малі», якщо на неї не тиснути.