Зустріч «Коаліції охочих» у Парижі: підсумки

У Парижі завершилися переговори «Коаліції охочих» щодо плану завершення російської-української війни та гарантій для України.

Радіо Свобода зібрало основні підсумки зустрічі.

У зустрічі в Парижі щодо досягнення миру в Україні взяли участь керівники ЄС і НАТО, лідери 27 країн, представники Туреччини, Японії, Австралії, Нової Зеландії. А також спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Президент України Володимир Зеленський, президент Франції Емманюель Макрон та прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після завершення 6 січня саміту «Коаліції охочих» у Парижі підписали Декларацію про наміри щодо розгортання багатонаціональних сил.

«Ми підписали декларацію про наміри відрядити війська до України в разі мирної угоди. Це ключова частина нашого твердого наміру підтримувати Україну довгостроково, – розповів після підписання Кір Стармер. – Це прокладає шлях до правових рамок, у яких британські, французькі та інші партнерські війська можуть діяти на українській території, захищаючи небо та море України та відновлюючи українські збройні сили на майбутнє».

За словами британського прем’єра, «після припинення вогню Велика Британія та Франція створять військові хаби по Україні та побудують захисні споруди для зброї та військового обладнання, щоб підтримати оборонні потреби України»

Раніше Радіо Свобода з посиланням на проєкт декларації саміту «Коаліції охочих» інформувало, що, згідно з документом, США мають взяти на себе зобов’язання підтримати європейські сили «Коаліції охочих» у разі нападу.

Зеленський: «не тільки слова, а конкретика»

Президент України Володимир Зеленський подякував учасникам «Коаліції охочих» у Парижі за плідну зустріч і підписання важливих документів.

«Дійсно глобальна зустріч і дуже високий рівень дискусії. Важливо, що є ґрунтовні документи сьогодні коаліції, це не тільки слова, а конкретика», – сказав Зеленський на підсумковій пресконференцій.

Він назвав підписання документів про розміщення миротворчих сил сигналом того, наскільки серйозно Євросоюз і вся «Коаліція охочих» готові працювати заради забезпечення безпеки:

«Цими документами ми посилюємо подальшу юридичну роботу в країнах із парламентами, щоб у той момент, коли дипломатія спрацює на завершення війни, в нас була повна готовність розмістити сили «Коаліції охочих»»

Окремо Зеленський згадав про «дуже предметні» переговори з американською командою щодо моніторингу дотримання мирної угоди в разі її досягнення:

«Один із важливих елементів – це стримування, це інструменти, які не допустять нової російської агресії, і все це ми бачимо. Також ми значно просунулися з американською переговорною групою в роботі над документами. Сьогодні тут у Парижі були і ще будуть у нас окремі зустрічі зі Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером»

Президент України висловив думку, що в Украни та США вже готові документи щодо гарантій безпеки. Він висловив сподівання, що найближчим часом їх вдасться підписати.

Зеленський привітав готовність Сполучених Штатів дати підтримку силам, які мають не допустити повторення російської агресії. Він наголосив, що гарантії безпеки мають ґрунтуватися на юридичних зобов’язаннях, зокрема, затверджених Конгресом США.

Зеленський зазначив, що найбільшим питанням у мирному плані США з 20 пунктів залишається територіальне. За його словами, сторони «обговорили деякі ідеї, які можуть допомогти».

«Сьогодні ще продовжимо. Українська команда залишається для додаткових зустрічей і перемовин», – додав Зеленський.

Спецпредставник президента США Стів Віткофф назвав «винятковою» українську команду, з якою працює його делегація. Він підтвердив, що разом із зятем Трампа Джаредом Кушнером матиме зустріч із українською делегацією цього вечора, щоб продовжити цю роботу.

«Тому що мандат президента Трампа, що він хоче миру в Україні, і ми від його імені налаштовані зробити все, щоб досягти цього миру», – заявив Віткофф.

Він зазначив, що сторони здебільшого завершили роботу над протоколами безпеки, які мають забезпечити, «щоб народ України знав – коли це закінчиться, це закінчиться назавжди»:

«Ми дуже близькі до завершення найміцнішої угоди щодо процвітання, яку будь-яка країна коли-небудь бачила на виході з подібного конфлікту. Амбітно, це буде означати значні можливості для українського народу»

Стармер: «екстраординарний прогрес, але найважчі ярди ще попереду»

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер після зустрічі «Коаліції охочих» сказав:

«Ми провели дуже конструктивну зустріч... Мета «Коаліції охочих» – допомогти досягти тривалого миру і співпрацювати зі США, щоб гарантувати безпеку України»

Коментуючи підписану спільну декларацію, яка офіційно закріплює готовність Британії та Франції розгорнути свої сили в Україні у разі досягнення мирної угоди або припинення вогню, Стармер зауважив:

«Ця угода відкриває шлях для створення правової бази, за якої британські, французькі та партнерські війська могли б діяти на території України, гарантуючи безпеку повітряного та морського простору».

Британський прем'єр Кір Стармер назвав досягнутий прогрес «екстраординарним», бо тепер є можливість розпочати детальне планування логістики та командних структур для майбутньої місії в Україні вже зараз.

Стармер підкреслив, що Британія готова забезпечити значну частину контингенту для майбутньої багатонаціональної місії в Україні, яка діятиме як стримувальний фактор.

«Це життєво важлива частина нашого непохитного зобов’язання підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Міжнародні сили діятимуть як засіб гарантування безпеки та стабільності».

За словами Кіра Стармера, Велика Британія братиме участь у механізмі верифікації та моніторингу будь-якого припинення вогню, який очолюватимуть Сполучені Штати.

Однак, прем’єр-міністр Великої Британії застеріг від надмірного оптимізму, наголосивши, що поки Кремль не демонструє бажання завершити війну:

«Ми продовжимо посилювати підтримку оборони України у 2026 році. Путін поки не демонструє, що він готовий до миру, тому ми повинні забезпечити Україні найсильнішу позицію».

«Ми ближче до цієї мети, ніж будь-коли. Але найважчі ярди ще попереду», – сказав Кір Стармер.

Кошта: «ЄС сприятиме забезпеченню гарантій безпеки»

Високо оцінив підсумки зустрічі «Коаліції охочих» голова Європейської ради Антоніу Кошта.

«Ми готові взяти на себе зобов’язання щодо системи політично та юридично обов’язкових гарантій, які будуть активовані, щойно припинення вогню набуде чинності. ЄС сприятиме зусиллям щодо забезпечення гарантій безпеки, необхідних Україні для будь-якої угоди про довготривалий мир», – заявив він.

Кошта назвав напрямки допомоги, яку готовий надати Євросоюз:

підтримка просування України на шляху до вступу до блоку, що є «ключовим елементом її майбутнього процвітання»

допомога в забезпеченні фінансових потреб України на наступні два роки через позику на 90 мільярдів євро, узгоджену Єврокомісією в грудні; частина цих коштів, зазначив Кошта, підтримає українську армію

сприяння цивільними та військовими місіями ЄС «на місцях»

«Україна повинна бути в максимально міцній позиції – до, під час та після будь-якого припинення вогню», – додав голова Євроради.

Урсула фон дер Ляєн: вступ в ЄС надійна гарантія безпеки

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про «потужний вияв єдності для України» під час зустрічі в Парижі за участі лідерів країн ЄС, НАТО та «друзів України».

«Наша мета зрозуміла: надати міцні гарантії безпеки для України», – наголосила вона.

Голова Єврокомісії зазначила, що такі гарантії передбачатимуть, зокрема, сильну українську армію, спроможну відбивати подальші атаки, багатонаціональні сили стримування та зобов’язання щодо підтримки України у разі майбутнього нападу Росії.

«Вступ України до Євросоюзу буде як ключовою гарантією безпеки сам по собі, так і центральним елементом нашої трансформаційної пропозиції з процвітання», – додала фон дер Ляєн.

«Наша спільна заява надсилає чітке повідомлення. Ми колективно підтримуємо Україну та безпечне, надійне квітуче майбутнє лежить попереду», – сказала президентка Єврокомісії.

Європейські чиновники повідомили Радіо Свобода, що після зустрічі радників із національної безпеки, що відбулася минулими вихідними, і зустрічі військових планувальників 5 січня «відновилося відчуття терміновості». Вони сподіваються, що зустріч у Парижі дозволить Сполученим Штатам, Україні й іншим європейським країнам «бути на одній хвилі».



