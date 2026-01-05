Білий дім: Віткофф і Кушнер візьмуть участь у зустрічі «Коаліції охочих»

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер завтра візьмуть участь у зустрічі «Коаліції охочих» в Парижі, повідомив медіа представник Білого дому.



Раніше стало відомо, що до зустрічі приєднаються також президент Європейської ради Антоніу Кошта та генеральний секретар Марк Рютте.

Президент Франції Еммануель Макрон раніше анонсував зустріч представників країн «Коаліції охочих» у Парижі, щоб «остаточно узгодити конкретний внесок кожної країни».

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що 4 січня відбулося три панелі між українською переговорною командою та 18 учасниками з різних країн та інституцій.

Наприкінці 2025 року у Флориді (США) пройшли переговори президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Вони тривали понад дві години. Потім президенти провели телефонну розмову з кількома європейськими лідерами.

Згодом президент України повідомив, що на переговорах у США обговорили всі аспекти мирної рамки та досягли «значних результатів». Також обговорили послідовність подальших дій. За його словами, команди США та України зустрінуться вже наступного тижня, щоб фіналізувати всі обговорені питання щодо гарантій безпеки.



