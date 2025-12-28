У Флориді завершилася зустріч делегацій України та США

У США в штаті Флорида закінчилася зустріч української та американської делегацій, повідомили в Офісі президента України.

Зустріч тривала понад дві години.

Після цього відбулися переговори президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа з європейськими лідерами.

Президент Фінляндії Александр Стубб, який був учасником цих переговорів, повідомив, що вони тривали понад годину. За його словами, під час розмови обговорили конкретні кроки щодо припинення війни.

Очікуються заяви Трампа та Зеленського для преси.

Видання Axios писало, що ця зустріч є ознакою значного прогресу в переговорах. Раніше Трамп заявляв, що зустрінеться із Зеленським лише якщо вважатиме, що угода близька до завершення. Зеленський сказав, що план Трампа узгоджений «на 90%», і «багато чого можна вирішити до Нового року».

Головною перепоною є вимога Росії щодо контролю над усією територією Донбасу, відзначає Axios. США запропонували перетворити райони, з яких Києву буде запропоновано вивести війська, на демілітаризовану «вільну економічну зону». Зеленський наполягає на дзеркальному відведенні російських військ із нинішньої лінії зіткнення та наголошує, що територіальні поступки мають бути схвалені на референдумі.

Politico пише, що Росія поки що не показала готовності пристати на будь-які пропозиції із мирного плану, про який говорив Зеленський. Але Трамп зазначив, що Москві доведеться погодитися на певні поступки, оскільки російська економіка перебуває в скрутному становищі.

Лідер РФ 27 грудня одягнувся у військову форму, щоб провести нараду в пункті управління Об’єднаним угрупованням військ. Там він заслухав доповідь начальника Генштабу Валерія Герасимова.

Путіну доповіли, що російські війська взяли під контроль міста Гуляйполе в Запорізькій області та Мирноград у Покровському районі Донецької області. Український Генштаб, коментуючи заяви щодо Гуляйполя, зазначив, що «поспішність таких «бліц-крігів» обумовлена зустріччю президентів України і США, яка має відбутися найближчим часом».