ISW: Путін публічно та прямо окреслив свою відданість максималістським воєнним цілям в Україні

Президент Росії Володимир Путін публічно та прямо окреслив свою незмінну відданість максималістським воєнним цілям в Україні – тим самим цілям, заради яких Путін розпочав своє повномасштабне вторгнення у 2022 році. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).



17 грудня на розширеному засіданні колегії Міністерства оборони Росії Путін заявив, що РФ «безсумнівно» досягне своїх воєнних цілей в Україні. Він сказав, що Росія воліла б використовувати дипломатичні засоби для досягнення своїх воєнних цілей та усунення нібито «корінних причин» війни (термін, який Кремль давно використовує як скорочення для позначення своїх початкових виправдань та вимог війни проти України).



ISW зауважує, що Путін також підтвердив намір Москви зрештою досягти своїх ширших територіальних цілей в Україні, заявивши, що Росія «звільнить свої історичні землі» військовими засобами, якщо Україна і Захід «відмовляться від суттєвих переговорів».

Читайте також: Росія вимагає віддати Донбас без бою. Що на це відповідають на передовій?

Аналітики Інституту вивчення війни нагадують, що кремлівські чиновники, включаючи Путіна, неодноразово називали широкі простори української території за межами чотирьох областей, які Росія окупувала, «історичною» та «російською» територією. Зокрема, Одесу часто називали «російським» містом та обговорювали «Новоросію» – аморфний вигаданий регіон на півдні та сході України, який, за словами Кремля, є «невід’ємною частиною» Росії та охоплює територію за межами п’яти окупованих (частково) регіонів.



В ISW нагадують, що Кремль неодноразово відхиляв запропоновані США та Україною мирні плани, намагаючись перекласти провину за відсутність прогресу в переговорах на Україну, а заява Путіна про захоплення «історичних» територій, якщо Україна та Захід відмовляться брати участь у переговорах, ймовірно, спрямована на те, щоб покласти відповідальність за продовження воєнних зусиль Кремля на Київ, а не на Москву.



Кремль публічно та прямо не заявив, що прийме 28-пунктовий план або будь-які наступні версії, а радше відхилив багато пунктів плану протягом останніх тижнів.



«Заяви Путіна та інших представників Кремля чітко показують, що Путін не має наміру відмовлятися від своїх максималістських цілей в Україні і буде прагнути їх досягти після будь-якого припинення воєнних дій на умовах, що не відповідають цим цілям. Повторні заяви Кремля, що суперечать елементам 28-пунктного плану, ставлять під сумнів готовність Путіна прийняти навіть цей попередній договір і демонструють, наскільки важливою для довготривалості будь-якої угоди буде надійна гарантія безпеки для України», – йдеться у звіті.

Ці заяви Путіна пролунали на тлі чергових спроб США досягти мирної угоди щодо завершення війни.

Читайте також: В ОВА повідомили, який відсоток територій Донеччини перебуває під російською окупацією

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.



