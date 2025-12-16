«Не сховалися в Криму – і в Новоросійську не сховаються». Як удар підводним дроном по субмарині ЧФ міняє сучасну морську війну?

Удар підводним морським дроном по російській субмарині на військово-морській базі в Новоросійську може позначати новий етап морських конфліктів, і Україна тут знову є новатором, кажуть фахівці. І хоча ще достеменно невідомо до кінця, чи підводний дрон Sub Sea Baby вразив один із підводних човнів Чорноморського флоту Росії типу «Варшавянка», чи влучив у пірс поруч, в результаті чого був значний вибух, але факт залишається фактом – військові аналітики говорять і про новаторство у використанні підводних дронів, і про вдалу асиметричну боротьбу України з флотом Росії. А також про те, що Росія та її флот, навіть передислокувавши значну частину кораблів і субмарин із Севастополя до Новоросійська, все одно не є у безпеці. Служба безпеки України 15 грудня заявила, що внаслідок атаки підводних дронів Sub Sea Baby російський підводний човен «зазнав критичних пошкоджень і фактично був виведений з ладу». Стверджується, що на борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», якими Росія атакує територію України. Пресслужба Чорноморського флоту Росії визнала факт атаки українських морських дронів у бухті Новоросійської військово-морської бази, проте стверджує, що інформація про майже знищений підводний човен не відповідає дійсності. Новаторство Як би там не було, але застосування підводного морського дрона в операції такого рівня – чи з прямим ураженням субмарини, чи з частковим – є новим словом у застосуванні дронів у війні на морі. По-перше, підводний човен в бухті Новоросійська є носієм чотирьох крилатих ракет «Калібр», якими Росія обстрілює українські міста.

По-друге, операція такого типу з заходом підводного морського дрона в бухту противника є суперскладною за своєю природою через посилений захист морської бази, зауважують фахівці.

Такий захід – це доволі складна справа

«База в Новоросійську має потужний захист. Саме через загрозу ударів Росія останнім часом уникає утримання своїх кораблів і підводних човнів у Чорному морі. В цій операції, яка має багато шарів, починаючи від розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з виключенням витоків інформації, провести такий захід – це комплексна і доволі складна справа», – зазначив речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону. Підводні дрони Україна була піонером у масовому застосування морських надводних дронів від початку російської агресії в 2022 році. Так, в комбінації морських дронів і ракет Україні вдалося знищити чи довгостроково вивести з ладу третину корабельного складу Чорноморського флоту Росії, а також був навіть ракетний удар по штабу ЧФ в Севастополі.

Це змусило Росію перебазувати левову частку кораблів до Новоросійська в Краснодарському краї, а також значно обмежити перебування флоту у відкритому морі через острах українських ударів. Другий новаторський момент полягав у застосуванні дронів – надводних і підводних – при ударах по Керченському мосту.

Ці дрони під водою діють автономно, в них немає антени, самі знаходять ціль

Також у світі звернули увагу на перше у світі знищення бойового літака морським дроном, яке сталося у травні 2025 року. Біля Новоросійська 2 травня українські надводні безпілотники з авіаційними ракетами Р-73 уразили російський винищувач Су-30, повідомляло Головне управління розвідки (ГУР) МО України. І ось тепер вже – вперше в історії – ціллю для підводного морського дрона Sub Sea Baby було обрано субмарину. «Уявіть собі торпеду зі штучним інтелектом, яка сама обирає собі ціль, яка обирає собі напрям руху і діє так, як і запрограмована команда. Ось оце включає підводний дрон. На відміну від підводного човна, там немає екіпажу. Він якщо буде втрачений – то буде втрачений. Якщо не буде, ну, значить не буде. Він може сам діяти в режимі камікадзе. Він може діяти в режимі великого дрона, який несе малі дрони, тобто він їх підвозить, скажімо так, від умовних Одеси або Очакова до умовного Новоросійська, там викидає за борт і чекає результату, спостерігає там і працює як транслятор», – розповідає про підводні дрони в інтерв’ю Радіо Свобода Володимир Заблоцький з видання Defence Express.

«Ці дрони під водою діють автономно, тобто в них немає антени, немає нічого, вони самі знаходять ціль, у них закладена програма і закладено, що пройти п'ять миль прямо, повернути праворуч тощо – ось вони так і роблять. Як ми бачили, там жодних слідів, нічого не було. Вони аж доки не стався вибух, ми і не знали, що там атака відбувається», – додає військово-морський експерт.

Sub Sea Baby розроблений для таємних, далекобійних підводних місій

Міжнародні ЗМІ дали новину про удар підводним дроном по Новоросійську серед головних заголовків 15 грудня, коли це сталося. «(Sub) Sea Baby розроблений для таємних, далекобійних підводних місій, і здатний визначити, відстежити і завдати удару по підводних цілях з точністю. Це історичне застосування підкреслює зростаючий професіоналізм Києва щодо застосування автономних морських систем і здатність кинути виклик російському підводному домінуванню у територіальних водах», – зазначає поважний міжнародний оборонний портал Defense Media. Також кілька місяців тому було презентовано підводний морський дрон «Толока», який має три модифікації: «Толока»-200, -400 та -1000. Виглядає «Толока» як гігантська морська торпеда, але має «розум» через штучний інтелект.

«Знищення чужого флоту країною без флоту» Також звертають увагу, що наразі Україна практично немає потужного надводного і тим більше власного підводного флоту – кілька нових корветів, тральщиків та катерів перебувають за кордоном – від Туреччини до Британії – і чекають на завершення будівництва або передачу ВМСУ після війни. Але морські й тепер вже підводні дрони асиметрично роблять свою справу – знищують ЧФ Росії і не дають Москви домінувати в Чорному морі. «Ситуація цікава тим, що Україна не має флоту, підводного флоту, але має спроможності вражати російський флот – надводний і підводний. За логікою, для цього треба мати свій власний флот, але ж його зараз фактично немає. Це як джміль – він по ідеї не повинен би летіти, але ж він летить! Ми ламаємо всі стереотипи цієї війни», – каже Радіо Свобода військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

Росія не може замінити чорноморські підводні човни через Конвенцію Монтре щодо обмежень у воєнний час на проходження військових кораблів і субмарин Дарданеллами і Босфором, а також і мілководні обмеження каналів Волго-Балтійського водного шляху. Що залишає Москву лише з одним-двома підводними човнами, здатними запускати ракети «Калібр».

Україна не має флоту, але має спроможності вражати російський флот

Коментатори англомовного порталу Defense Media бачать тут геостратегічні зміни в Чорноморському регіоні: «Удар підсвічує катастрофічну вразливість Російського флоту, оскільки Україна системно знищує звичайний флот, використовуючи дрони та ракети і не маючи при цьому жодного корабля, і демонструючи як асиметричне ведення війни зменшує традиційну морську потугу і робить її непридатною, коли суперник бере на озброєння технологічні інновації проти традиційних платформ, що проєктувалися на морські надводні бої кораблів проти кораблів. Операція підкреслює інноваційне пристосування України до асиметричного морського конфлікту».

Зараз уже морська база в Новоросійську охороняється посилено – там і бони, і буї, і сітки опускають, піднімаючи їх, коли корабель заходить чи виходить з бухти, є і акустичний захист і постійний моніторинг. «Безперечно, така операція – це класно, це здорово, це неймовірно. Такого ніхто раніше не робив. Але є велике «але». Росіяни швидко адаптуються. Навіть наші далекобійні удари – ефективність впала десь з 70 відсотків до семи-десяти. Ясно, що говорити про масові удари і що ми, як курчат, будемо виносити Чорноморський флот Росії – цього не буде, але все одно російські плавзасоби українці тоді підкараулять десь у Чорному морі», – каже в інтерв’ю Ступак.