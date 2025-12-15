У РФ підтвердили удар по порту Новоросійська, але заперечили ураження підводного човна

Пресслужба Чорноморського флоту Росії визнала факт атаки українських морських дронів у бухті Новоросійської військово-морської бази, проте стверджує, що інформація про уражений підводний човен «не відповідає дійсності».

«Жоден корабель або підводний човен Чорноморського флоту, дислокований у бухті Новоросійської військово-морської бази, а також їхні екіпажі, в результаті диверсії не отримали пошкоджень і несуть службу в штатному режимі», – заявив начальник пресслужби Чорноморського флоту Росії Олексій Рульов.

Раніше сьогодні Служба безпеки України заявила, що в результаті спецоперації в порту Новоросійська був уражений російський підводний човен.

«Вперше в історії підводні дрони «Sub Sea Baby» підірвали російський підводний човен класу 636.3 «Варшавянка» (за класифікацією НАТО – Kilo). Унаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і, фактично, виведена з ладу. На борту підводного човна розміщувалися чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», які ворог використовує для ударів по території України», – йдеться в повідомленні.

Редакція поки що не може перевірити наведені дані з незалежних джерел.

Досі серед втрат російської військової техніки Генштаб ЗСУ наводив один підводний човен: у серпні 2024 року українські військові повідомили, що уразили в порту Севастополя підводний човен Чорноморського флоту РФ «Ростов-на-Дону».

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ зазнають повітряних ударів.

Більшість атак українські сили, зокрема Генштаб ЗСУ підтверджували, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».