«Є шанс на справжній мирний процес для України». Деталі про переговори у Берліні

У Берліні 15 грудня добіг кінця другий раунд переговорів президента Володимира Зеленського та української делегації з представниками Сполучених Штатів – про це Радіо Свобода повідомили в українській делегації.

Пізніше в дискусії у Берліні взяли участь лідери держав Європи, керівники інституцій ЄС і генсекретар НАТО.

І ось про що йшлося.

Зеленський про різні позиції щодо територій

Президент України Володимир Зеленський, коментуючи консультації з американською делегацією 15 грудня, зазначив, що Берлін є центром «важливих сьогодні дипломатичних рішень».

Розмова була продуктивна

«У нас (із американською стороною – ред.) завжди такі розмови – вони непрості, скажу вам чесно. Але розмова була продуктивна, багато, дуже багато деталей. Важливо, щоб мир став достойним. Для нас це важливо. Таке є важливе слово, на якому ми дуже часто фокусуємось: гідність. Це те, що зупинило Росію, люди такі в Україні», – розповів він.

Президент заявив, що Україна продовжить дипломатичну роботу, спрямовану на закінчення війни:

«Потрібно зустрічатися, працювати для створення достойних умов для завершення війни. Потрібно не забувати, звідки в Європу прийшла ця війна, хто її приніс, хто робить абсолютно справедливі речі, щоб захиститися від цієї війни. Європейське єднання дійсно повертає ситуації справедливість».

Глава держави під час спільної пресконференції з німецьким канцлером Фрідріхом Мерцом додав, що переговори з американською стороною щодо припинення війни РФ проти України в Берліні тривають, компромісу щодо можливого територіального врегулювання поки не досягнули.

Діалогу щодо території не було достатньо

«Українська делегація працює майже цілодобово, щоб досягти результату, який буде поважати народ України… Діалогу щодо території не було достатньо. І мені здається, що поки що у нас різні позиції (з американською стороною – ред.), – скажу відверто. Але гадаю, що колеги почули мою особисту позицію. Дуже радий, що міг особисто передати цю позицію. Але всі готові працювати продуктивно, щоб знайти рішення з повагою для України», – запевнив Зеленський.

Український президент, не вдаючись у деталі, запевнив, що «деструктивні» питання, які «точно не допоможуть», зникли з оновлених редакцій проєктів мирного плану. Він також висловив сподівання на те, що робота над усуненням розбіжностей щодо територіального питання продовжиться.

«Безумовно, у нас різні позиції з Росією щодо територій… Гадаю, американська сторона, як медіатор, буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я хотів би, щоби в цих питаннях Сполучені Штати Америки продовжували в форматі медіації посередині», – зазначив Зеленський.

Передав колегам зі США, щоб вони передали «руським» наше бачення

Голова держави відкинув твердження, що Сполучені Штати «щось вимагали» в питанні територіальних поступок із боку України.

«Ми це сприймаємо як вимоги Російської Федерації, і тому я також нічого не міг вимагати від Сполучених Штатів Америки, а передав колегам зі США, щоб вони передали «руським» наше бачення», – зауважив Зеленський.

Коментуючи потенційні гарантії безпеки, український президент зазначив, що «вони виглядають дуже непогано», однак залишаються питання, які потребують прояснення.

«Хто здійснює моніторинг, в якому форматі і які санкційні кроки щодо порушення цього моніторингу режиму припинення вогню? Ось ці питання, які б я піднімав. І важливо, що ми всі погодились, що ми повинні це напрацювати. А хто під час припинення вогню стоїть на контрактній лінії? Це люди – військові, технологічний моніторинг або все разом? Це питання в розробці військових. Я дав би можливість їм, так як вони професійні люди, це ще пропрацювати і запропонувати для перемовин», – резюмував Зеленський.

Голова держави також подякував Німеччині та особисто канцлеру Фрідріху Мерцу і «більшості німецької політичної спільноти» за те, що Україна має необхідну підтримку на цей рік.

Мерц про п’ять важливих для Європи цілей

Німецький канцлер Фрідріх Мерц 15 грудня в Берліні під час спільної пресконференції з президентом України заявив про першу від 24 лютого 2022 року можливість досягти припинення вогню в Україні.

Зараз у нас є шанс на справжній мирний процес для України

«Зараз у нас є шанс на справжній мирний процес для України. Цей процес все ще перебуває на ранніх стадіях, але можливість реальна… Ми всі знаємо ціну війни. Тепер настав час обговорити ціну миру. Це включає питання гарантій безпеки для територій і ефективного механізму моніторингу припинення вогню», – заявив канцлер.

Мерц відзначив зусилля американських переговорників Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера, які 15 грудня увечері доєдналися до дискусій у Берліні в більш розширеному форматі Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.: за участі лідерів держав Європи, керівників інституцій ЄС і генсекретаря НАТО.

Ми, європейці, продовжуватимемо посилювати тиск на Росію

«Ці переговори, пані та панове, є справжньою виснажливою справою. Росія виграє час, висуваючи максималістські вимоги. Водночас вона продовжує свою агресивну війну проти України безперервно. Але нас це не зупинить… Ми, європейці, продовжуватимемо посилювати тиск на Росію», – зауважив Мерц.

Канцлер повідомив про п’ять важливих для Європи цілей:

припинення вогню в Україні, його підкріплення гарантіями з боку Європи й США, укладення угоди про режим тиші, єдність НАТО і ЄС, збереження європейської перспективи України.

«Те, що США виклали на стіл переговорів тут, у Берліні, з точки зору правових і матеріальних гарантій, справді вражає. Це дуже важливий крок вперед, який я дуже вітаю», – повідомив Мерц.

Ми досягли значного прогресу

Очільник німецького уряду заявив також, що ключове питання щодо територіального врегулювання зберігається, й повторив, що вирішувати його – насамперед українцям.

«Вчора й сьогодні ми досягли значного прогресу в узгодженні цієї спільної переговорної позиції. На дуже конфіденційних зустрічах ми детально пояснили наші позиції та уважно вислухали одне одного. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо подальших домовленостей і ще більше зблизимо ряди Сполучених Штатів та Європи», – резюмував канцлер.

Європейські лідери про гарантії безпеки для України

Європейські лідери 15 грудня заявили, що будь-які рішення щодо потенційних територіальних поступок України можуть бути ухвалені лише після того, як будуть забезпечені надійні гарантії безпеки, до яких входитимуть багатонаціональні сили під керівництвом Європи.

Заява опублікована 11 європейськими лідерами, а також головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн і Європейської ради Антоніу Коштою після їхньої зустрічі в Берліні – на підтримку мирних переговорів між американськими й українськими делегаціями.

Окреслюючи необхідні гарантії безпеки в контексті угоди про припинення війни, лідери заявили, що Україна повинна мати можливість утримувати свої Збройні сили на рівні близько 800 000 осіб, «щоб мати змогу стримувати конфлікт і захищати територію України».

Крім того, як йдеться в заяві, серед гарантій мають бути «багатонаціональні сили під керівництвом Європи, що складатимуться з внесків країн, що бажають цього, в рамках Коаліції охочих, і підтримуватимуться США». Ці сили допомагатимуть у відновленні українських Збройних сил, гарантуванні безпеки неба України й підтримці безпечнішого моря, зокрема діючи всередині України.

Гарантії безпеки також включатимуть механізм моніторингу припинення вогню під керівництвом США для забезпечення раннього попередження про будь-який майбутній напад і реагування на будь-які порушення, вказують європейські лідери.

«Лідери висловили свою підтримку президенту Зеленському і погодилися підтримати будь-які рішення, які він зрештою ухвалить щодо конкретних українських питань. Вони підтвердили, що міжнародні кордони не повинні змінюватися силою. Рішення щодо території – за народом України, як тільки будуть ефективно запроваджені надійні гарантії безпеки. Лідери погодилися, що деякі питання необхідно вирішити на завершальних етапах переговорів», – йдеться в заяві.

Європейські лідери також наголосили, що тепер Росія має продемонструвати готовність працювати над досягненням тривалого миру, погодившись на мирний план президента США Дональда Трампа, і продемонструвати свою відданість припиненню бойових дій, погодившись на припинення вогню.

Лідери домовилися продовжувати посилювати тиск на Росію, щоб спонукати Москву до серйозних переговорів.

Серед тих, хто підписав заяву – канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, президент Литви Ґітанас Науседа, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф, прем’єр-міністр Норвегії Йонас Стере, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, прем’єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон, прем’єр-міністр Британії Кір Стармер. У заяві вказано, що вона залишається відкритою для приєднання інших країн.

14 грудня у Берліні розпочалися перемовини української делегації на чолі з президентом України в Берліні з спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом, зятем президента США Джареда Кушнера. Зустріч попереднього дня тривала понад п’ять годин. Віткофф заявив, що «було досягнуто значного прогресу».

Як пише The Wall Street Journal, людина, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але у мирному плані є суперечливі питання, зокрема щодо території та гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».