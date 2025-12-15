Доступність посилання

30 місяців у полоні РФ: війна, тортури, блог та книга про полон. Історія експолоненого військового

Лише через рік після звільнення з полону наважився приїхати в рідний Херсон. Експолонений Володимир Сорочан попав в неволю у квітні 2022 після невдалого прориву з заводу Азовмаш у Маріуполі. Тепер він веде відеоблог про те, що пережив у полоні та вже написав про це книгу. Одна з найяскравіших історій, яку Володимир розповів своїм підписникам про те, чому навіть «вертухаї» у колоніях РФ захоплювались стійкістю українських військових, хоч і щосили намагалися зламати їх волю. Про війну, полон, тортури та повернення у мирне життя – він вперше розповів Радіо Свобода.

