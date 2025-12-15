Мерц заявив про шанс на мирне врегулювання в Україні і про «вражаючі» безпекові гарантії від США

Німецький канцлер Фрідріх Мерц заявив про першу від 24 лютого 2022 року можливість досягти припинення вогню в Україні. Про це він сказав 15 грудня в Берліні під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським після чергового раунду його переговорів із американською стороною, передає кореспондентка Радіо Свобода.

«Зараз у нас є шанс на справжній мирний процес для України. Цей процес все ще перебуває на ранніх стадіях, але можливість реальна… Ми всі знаємо ціну війни. Тепер настав час обговорити ціну миру. Це включає питання гарантій безпеки для територій і ефективного механізму моніторингу припинення вогню», – заявив канцлер.

Мерц відзначив зусилля американських переговорників Стіва Віткоффа й Джареда Кушнера, й повідомив, що 15 грудня увечері вони доєднаються до дискусій у Берліні в більш розширеному форматі: за участі лідерів держав Європи, керівників інституцій ЄС і генсекретаря НАТО.

«Ці переговори, пані та панове, є справжньою виснажливою справою. Росія виграє час, висуваючи максималістські вимоги. Водночас вона продовжує свою агресивну війну проти України безперервно. Але нас це не зупинить… Ми, європейці, продовжуватимемо посилювати тиск на Росію», – зауважив Мерц.

Канцлер повідомив про п’ять важливих для Європи цілей: припинення вогню в Україні, його підкріплення гарантіями з боку Європи й США, укладення угоди про режим тиші, єдність НАТО і ЄС, збереження європейської перспективи України.

«Те, що США виклали на стіл переговорів тут, у Берліні, з точки зору правових і матеріальних гарантій, справді вражає. Це дуже важливий крок вперед, який я дуже вітаю», – повідомив Мерц.

Очільник німецького уряду заявив також, що ключове питання щодо територіального врегулювання зберігається, й повторив, що вирішувати його – насамперед українцям.

«Вчора й сьогодні ми досягли значного прогресу в узгодженні цієї спільної переговорної позиції. На дуже конфіденційних зустрічах ми детально пояснили наші позиції та уважно вислухали одне одного. Я сподіваюся, що сьогодні ввечері ми досягнемо подальших домовленостей і ще більше зблизимо ряди Сполучених Штатів та Європи», – резюмував канцлер.

14 і 15 грудня Зеленський перебував у Німеччині, де в Берліні тривали перемовини української делегації на чолі з президентом України зі спецпредставником президента Сполучених Штатів Стівом Віткоффом і зятем президента США Джареда Кушнера.

Секретар РНБО Рустем Умєров, який також брав участь у переговорах, назвав їх конструктивними і такими, що привели до «реального прогресу».

Ввечері 15 грудня також запланована зустріч Зеленського з лідерами країн ЄС, Великої Британії, Єврокомісії, Євроради, НАТО.

Як пише The Wall Street Journal, особа, поінформована про недільні переговори, назвала їх складними, заявивши, що американська сторона, схоже, не бажає йти на компроміс щодо свого проєкту мирної пропозиції.

Останніми тижнями США знову намагаються досягти укладення мирної угоди між Москвою та Києвом. В результаті тижневих переговорів було підготовлено документ, який є більш прийнятним для Києва, але є кілька суперечливих питань, зокрема щодо території і гарантій безпеки.

Президент України раніше заявляв, що учасники переговорів, які обговорюють мирну ініціативу за посередництва США, зберігають розбіжності щодо територій. Згодом Володимир Зеленський заявив про те, що питання можливих компромісів щодо територіальних питань у мирному плані має вирішувати український народ «у форматі виборів чи референдуму».

На це у Кремлі заявили, що «весь Донбас – російський».

