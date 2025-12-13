«Путінська ідея». Хто замінить ЗСУ на фронті, якщо військові підуть на виборчі дільниці?

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розглянути зміни у виборчому законодавстві, якщо західні партнери зможуть гарантувати безпеку проведення виборів. Так він відреагував на слова президента США: Дональд Трамп заявив, що Україні варто провести президентські вибори. За його словами, українська влада використовує війну, щоб їх не проводити. Тисяча кілометрів лінії фронту, обстріли міст та виборці в окупації. Чи можливі вибори в Україні під час війни? Про це запитала експертів телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее Время»», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Днями президент України Володимир Зеленський заявив: «Скажу відверто: до виборів я готовий. Якщо стоїть питання… Я чув такі натяки, що ми чіпляємося за владу чи я особисто за крісло президента, і тому не закінчується війна. Це, якщо чесно, абсолютно неадекватна історія».

Після повномасштабного вторгнення Росії Київ оголосив воєнний стан. У статті 19-й відповідного закону йдеться: «В умовах воєнного стану забороняються… проведення виборів Президента України, а також виборів до Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим і органів місцевого самоврядування».

Таким чином, щоб провести вибори, Зеленському потрібно змінити цей закон, а також забезпечити конкуренцію на виборах та безпеку виборчого процесу. Кандидати мають збирати мітинги та проводити зустрічі, сама процедура голосування на виборчих дільницях має бути дотримана – і все це під час повітряних тривог, ракетних обстрілів та ударів дронів.

Ми будемо голосувати, а американці воювати! Чому б ні?

«Якщо Путін не погодиться припинити бойові дії, у президента Сполучених Штатів та наших європейських союзників є можливості самим забезпечити нам умови для проведення виборів – це закриття неба над Україною за участю американської та європейської авіації, яка знищуватиме російські ракети та безпілотники. Ми будемо голосувати, а американці воювати! Чому б ні? Але ви ж розумієте, що все це я саркастично говорю. Нічого цього не буде», – розмірковує український журналіст Віталій Портников.

Голова української громадянської мережі «Опора» Ольга Айвазовська, яка займається спостереженням та адвокацією у сфері виборів, пояснює: через війну в Україні зараз немає у повному обсязі ані свободи пересування, ані свободи слова, політичні партії працювати та конкурувати вільно теж не можуть. 20% території України окуповано, 30% території заміновано (за площею це вдвічі більше за Австрію). Лінія бойового зіткнення та кордон із Росією – 1100 кілометрів (така ж відстань від Києва до Берліну). Також через окупацію частини території до виборів не готовий реєстр виборців.

«З державного реєстру в Бахмуті вибуло формально лише дві тисячі виборців. Тобто там десятки тисяч людей із виборчим правом формально перебувають. І це стосується будь-якої територіальної громади, у якій відбулося масове переміщення, але воно формально чи офіційно не зафіксовано», – пояснює Айвазовська.

Як мають голосувати військові?

Також експерти нагадують про біженців: лише в Європі їх сім мільйонів. І про військових на фронті.

Як можуть реалізувати свої права українці, які перебувають в окупації

«Не зрозуміло, як, у першу чергу, мають голосувати військові, які перебувають на лінії фронту? Як вони можуть реалізувати своє право не просто обирати, а й бути обраними? По-друге, незрозуміло, як це відбуватиметься з людьми, які знайшли притулок на території країн Європейського Союзу, хто перебуває фактично в евакуації? Ну і головне, з нашої точки зору, досі незрозуміло, як можуть реалізувати свої права і в якому статусі українці, які перебувають в окупації? Тому що вони залишаються громадянами України», – каже голова «Центру вивчення окупації» Петро Андрющенко.

У Законі «Про правовий режим воєнного стану» є пряма заборона на проведення президентських виборів. А в Конституції України норма про це прописана так, що юристи досі сперечаються, чи можна це вважати забороною. Якщо доведеться вносити правки і до Конституції, це займе довгий час, крім того, потрібно буде отримати згоду великої кількості депутатів із різних фракцій, а також суддів Конституційного суду України.

Я скоріше буду голосувати проти цього, тому що це путінська ідея

Народний депутат України від «Слуги народу», голова комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко заявив, що не голосуватиме за законопроєкт, який би дозволив проведення виборів в Україні під час воєнного стану. Про це він сказав 11 грудня в етері Радіо Свобода.

За словами Мережка, ця ідея дуже небезпечна для України: «Її єдиною метою є дестабілізація ситуації в Україні. Тому я не бачу жодного сенсу, ані юридичного, ані політичного, в тому, щоб погодитись на цю ідею. На сьогодні я дуже скептично на це налаштований, я скоріше буду голосувати проти цього, тому що це путінська ідея».