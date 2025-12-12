Генштаб про СЗЧ і реакція військових. Чому Зеленський поїхав у Куп'янськ?

СЗЧ: влада береться за «батіг» чи навпаки?

Верховна Рада може ухвалити закон про повернення кримінальної відповідальності за самовільне залишення військової частини (СЗЧ) вже на початку 2026 року. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкту «Свобода Live») заявив Олександр Федієнко, народний депутат від «Слуги народу» та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Він також пояснив, що законопроєкт передбачає умови звільнення від кримінальної відповідальності:

«В прикінцевих положеннях є звільнення від кримінальної відповідальності. Тобто, якщо військовослужбовець з СЗЧ повернувся протягом чотирьох тижнів до відповідного підрозділу, він звільняється від кримінальної відповідальності. Тобто по факту ми, з одного боку, намагаємось повернутися до діючого законодавства, а з іншого боку, ми все одно даємо можливість військовослужбовцю бути звільненим від кримінальної відповідальності»

Раніше у вересні Верховна Рада підтримала цей законопроєкт у першому читанні.

Генеральний штаб Збройних сил України пояснив новий механізм, за яким військовослужбовець, який здійснив самовільне залишення частини (СЗЧ) міг перевестися до іншого підрозділу через механізм рекрутингу. Також Генштаб заперечив, що тих, хто повернувся із СЗЧ відправляють винятково у штурмовики. Як повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ, запроваджено спрощений механізм надсилання електронним документообігом рекомендаційного листа на військовослужбовця від військової частини, у яку він бажає перевестися, до військової частини, де він проходить службу. Також спрощено механізм призначення військовослужбовців, які повернулися після самовільного залишення частини (СЗЧ), на посади до нових військових частин.



«Змінами виключено проміжні ланки в опрацюванні документів, зокрема армійський корпус, оперативне командування. Документи на призначення подаються напряму від військової частини до Генштабу ЗС України. Ці кроки покликані пришвидшити призначення військовослужбовців на посади», – йдеться у повідомленні.

Однак, у Генштабі стверджують, що запроваджені зміни не змінюють умови повернення до служби після СЗЧ, наголошуючи, що рекомендаційні листи, які тепер стають суто електронними, не мають бути способом перевестися з бойової бригади до військової частини з більш комфортними умовами служби.



«Для переведення між частинами існують інші законні внормовані інструменти, а не СЗЧ. Військовослужбовці, які після СЗЧ повернулися до батальйонів резерву, направляються до всіх бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом, в тому числі й до ДШВ та штурмових частин», – додають в штабі.

Раніше проєкт DeepState повідомив у телеграм про нібито вказівки вищого військового командування про заборону видачі рекомендаційних листів бригадам для залучення бійців, які повертаються із СЗЧ на службу.

«Одночасно з цим наявна вказівка враховувати виключно вказані полки/батальйони штурмових військ, при зарахуванні бійців, які повертаються в СЗЧ на службу», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що таким чином звичайні бригади/підрозділи втрачають можливість здійснювати поповнення особового складу бійцями, які вирішили повернутися із СЗЧ.

Ті, хто здійснив чи планував СЗЧ, можуть ображатись на Генеральний штаб, однак це цілком логічно

Військовослужбовець ЗСУ Тарас Ратушний у текстовому коментарі для проєкту Свобода Live зазначив, що мобілізовані після навчання не мають можливості обирати місце служби і поставив запитання – чому таке право мають військові після СЗЧ?:

«Ті, хто здійснив чи планував СЗЧ з огляду на такі переваги, можуть ображатись на Генеральний штаб, однак це цілком логічно, що етичний баланс відновиться і рекомендаційні листи в БРЕЗ (батальйони резерву, - ред.) більше не діятимуть». Він додає: «Держава ж у вирішенні проблеми СЗЧ усі роки війни послуговувалась здебільшого роздачею пряників. А зараз хтось раптом у шоці від того, що існує і батіг?»

Народний депутат від «Слуги Народу» Олександр Федієнко заявив, що неконтрольовані переходи між підрозділами створюють ризики для оборони. За його словами, інколи бійці «оголювали ділянки фронту», залишаючи свої позиції. А дисципліна, за переконанням Федієнка, дуже важлива в армії.

«Я особисто, коли там спілкуюсь з командиром тих або інших бригад, корпусів – всі скаржаться на цей механізм», – сказав Федієнко. Він наголосив, що механізм переведень використовували хаотично, інколи навіть використовували його для того, щоб «бігати між підрозділами» і за цей час не брали участі в бойових діях.

Потрібне законодавче регулювання, потрібні оприлюднені в письмовому вигляді правила і порядок переведення військовослужбовців

Водночас військовослужбовець Сергій Гнезділов не погодився із позицією депутата, заявивши, що проблеми виникають насамперед через відсутність прозорих офіційних механізмів переведення. За його словами, бійці часто прагнуть переходу разом із командиром, якщо не впевнені, що забезпечення й умови служби залишаться належними:

«Ніяких механізмів переведення наразі, окрім самовільного залишення частини і повернення в ту частину, куди ти хочеш – просто немає», – зазначив він. Гнезділов також наголосив на нерівності забезпечення: «Багато говорили про порядок у війську, але чому тоді одні підрозділи забезпечуються одним чином, а інші, які теж бойові, які теж воюють – по залишковому принципу?»

Боєць НГУ «Хартія» Юрій Бутусов вважає проблему СЗЧ наслідком відсутності системного підходу. На його думку, тимчасова декриміналізація зовсім не вирішила саму проблему, адже разом з цим було необхідно і створити новий порядок переведень або систему комплектування.

«Потрібне законодавче регулювання, потрібні оприлюднені в письмовому вигляді правила і порядок переведення військовослужбовців з військової частини до військової частини», – сказав Бутусов.

Харківщина. Чому Зеленський поїхав у Куп'янськ?

Президент України Володимир Зеленський 12 грудня побував у Куп’янську на Харківщині, де записав відеоролик на тлі розбитої стели на в’їзді до міста.

«Сьогодні – Купʼянський напрямок, наші воїни, які тут досягають результатів для України. Багато росіяни говорили про Купʼянськ – ми бачимо. Був, я привітав хлопців. Дякую кожному підрозділу, всім, хто бʼється тут, всім, хто знищує окупанта. Сьогодні надзвичайно важливо досягати результатів на фронті, щоб Україна могла досягати результатів у дипломатії», – розповів глава держави.

Раніше 12 грудня командування корпусу Національної гвардії України «Хартія» повідомило про «успішне проведення операції зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку».

«Звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська», – йдеться в повідомленні.

Тим самим президент України особистою присутністю спростував доповідь начальника російського Генштабу Валерія Герасимова очільнику Росії Путіну, що нібито Куп’янськ окупований російськими військами.

Це заперечували не лише українські військові, до цієї заяви скептично ставилися навіть провоєнні російські блогери.

Яка ситуація на Харківщині? Деталі від Бутусова.

Про це у програмі Свобода Live:



