Корпус «Хартія» заявив про звільнення двох сіл і «низки кварталів» на півночі Куп’янська

Командування корпусу Національної гвардії України «Хартія» повідомило 12 грудня про «успішне проведення операції зі стабілізації обстановки на Куп’янському напрямку».

«Участь в операції беруть бригада «Хартія», 475-й штурмовий полк «Код 9.2» 92-ї штурмової бригади, підрозділи Іноземного легіону ГУР МО та 144-ї механізованої бригади. Угруповання здійснило прорив до річки Оскіл, перекривши постачання ворога. Звільнено Кіндрашівку, Радьківку та їхні околиці та низку кварталів на півночі Куп’янська», – йдеться в повідомленні.

20 листопада начальник російського Генштабу Валерій Герасимов доповідав президенту РФ Володимиру Путіну про окупацію Куп’янська російськими військами. Це заперечували не лише українські військові, до цієї заяви скептично ставилися навіть провоєнні російські блогери.