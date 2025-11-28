ЗСУ утримують визначені рубежі біля Куп’янська, Росія перебільшує масштаби інфільтрування своїх сил – Сирський

На підступах до Куп’янська українські підрозділи утримують визначені рубежі, посилюють вогневий вплив на війська РФ з метою блокування їхніх шляхів постачання. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олекснадр Сирський після відвідин Харківщини.

За його словами, на Куп’янському напрямку, де бої відзначаються високою динамікою, українські військові продовжують вести як оборонні, так і пошуково-ударні дії. Зокрема, у Куп’янську триває виявлення російських окупантів, які інфільтрувалися через українські бойові порядки, з метою знищення противників або взяття їх в полон.



«Масштаби брехні російського керівництва про ситуацію в Куп’янську вражають. А правда полягає в тому, що у наступні дні після їхніх заяв у місті фіксувалася менше 40 російських абонентів радіообміну», – написав він у телеграмі.

Куп’янськ має стратегічне значення для оборони Донбасу, а його втрата може призвести до оточення українських військ на лівому березі Осколу, пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії. Загроза для Куп’янська наростала з літа, і тепер ситуація ще ускладнилася. Російські війська успішно застосовували тактику проникнення малими групами.



