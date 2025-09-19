Знову «труба». Яка ситуація у Куп'янську і чи загрожує місту друга окупація

Згідно з мапою DeepState, перших за тривалий час локальних успіхів біля Куп'янська агресор досягнув біля Кіндрашівки та Голубівки, а згодом поблизу Радьківки та Мирного – це північний та північно-західний фланги міста. Саме звідси почав розростатися клин в обороні ЗСУ.

Погіршилась ситуація наприкінці серпня, коли армії РФ вдалося підійти впритул до міста з боку Мирного, втім контратака Сил оборони відкинула загарбників. І ось 12 вересня противник прорвався в Куп'янськ через газову трубу і вже на значно глибшу відстань. За три з половиною місяці клин російських військ досягнув центру Куп'янська.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) з'ясовували:

Як агресору вдалося дістатися до центру Куп'янська?

Чим загрожує місту друга окупація?

Яку роль Куп'янськ відіграє в битві за Донбас?

Просочитися, закріпитися

З початку вересня агресор активізував як класичні штурмові дії, так і тактику просочування малими піхотними групами в самому Куп'янську і сусідніх селах, написав військовий оглядач Костянтин Машовець 11 вересня. За його словами, на цьому напрямку війська РФ, вочевидь, отримали наказ проникнути в оборону ЗСУ якомога глибше та на якомога довше.

«Виловлювати їх досить складно – вони посилено ховаються, зокрема, в лісопосадках і підліску, в щільній міській забудові Куп'янська, досить часто перевдягаються у цивільний одяг, починають інтенсивно переміщуватися в темний час доби», – написав оглядач.

У чому особливість оборони Куп'янська?



Куп'янськ розташований на обох берегах Осколу. Це водночас допомагає і ускладнює його оборону: річка створює природну перешкоду для противника, але й розділяє місто, чим обмежує маневри українських сил.



На півночі, де армії РФ вдалося наблизитися до міста, для переправи через річку російська піхота використовувала плавзасоби, наприклад, човни та плоти. Зі сходу ж, тобто лівого берега, штурмувати місто противнику складніше, тому що правий берег розташований на висотах.



Росія захопила Куп'янськ 27 лютого 2022 року, місто перебувало в окупації понад пів року. Сили оборони звільнили Куп'янськ 10 вересня 2022 року під час Харківського контрнаступу.

Як пояснює Валерій Кисельов, начальник відділу комунікації 116-ї окремої механізованої бригади (ОМБр) 10-го армійського корпусу (АК), просуваються поблизу Куп'янська окремі групи піхотинців, які намагаються «доповзти» до міста, а потім об'єднатися в більші групи.

«У них (російських піхотинців – ред.) різні цілі, судячи з того, що спостерігають наші БПЛАвці перед тим, як почати їх знищувати. Хтось коригує, хтось намагається відшукати будівлю, де закріпитись, – каже Кисельов. – Техніки немає, мотоциклів немає, це виключно піхота, яка добігла і намагається створити, якусь картинку».

Втім, якщо тактика малих піхотних груп і спроби перебратись через Оскіл вплав зовсім не рідкість, то останнього разу, щоб прорватися до міста, армія РФ використала спосіб, з яким Сили оборони раніше стикалися лише двічі.

Армія РФ повзе по трубах

«Труба 3.0» – росіяни через газову трубу долають Оскіл та заходять у Куп'янськ», – повідомили аналітики DeepState 12 вересня.

Це вже третій випадок, коли російські війська використовують труби для просочування в оборону ЗСУ. Попередні два випадки були в Авдіївці в січні 2024 року та Суджі в березні 2025-го.

Тепер, за інформацією аналітиків проєкту, противник збудував повноцінну логістичну артерію, щоб дістатися до міста. Вхід до неї розташований поблизу Лиману Першого – майже 10 кілометрів на північний схід від Куп'янська.

Для пересування по ній військові РФ використовували спеціальні лежанки на колесах, а там, де дозволяла висота, – електросамокати. Дорога до околиць міста, за оцінками аналітиків, забирала близько чотирьох днів, тож на шляху були облаштовані місця відпочинку та запаси провізії.

«Таким чином організовані групи противника без серйозних втрат добираються до Радьківки (північний-захід від Купянська – ред.), а далі переміщуються на південь у ліс, який контролюють. Після цього розосереджуються в Куп'янську і доходять до залізниці», – пояснили у DeepState.

Протягом наступних 6 днів проєкт майже щодня повідомляв про просування противника в місті та його околицях, а Генштаб – про те, що в Куп'янську проводиться контрдиверсійна операція.

Операція ліквідація

Газову трубу згодом підірвали, як розповів 17 вересня командир 429-го окремого полку безпілотних систем «Ахіллес» Юрій Федоренко Суспільне Харків.

«Ця труба проходить понад 2 метри під землею, і саме в районі річки Оскіл, де її могло затопити, було завдано удар певними вогневими засобами, – пояснив Федоренко в ефірі Радіо Донбас Реалії. – Деталі розкривати не буду, тому що, можливо, ще раз доведеться [по ній] бити».

За його словами, зараз трубою пересуватися неможливо. Втім, командир не виключає – спробувати нею скористатися знову противник справді може.

«Вони (російські військові – ред.) обрізають трубу різаком, викопують землю, і можуть вилізти, де проходить труба, в будь-якому місці на тій території, яка тимчасово перебуває в окупації під контролем збройних сил РФ. Немає ніяких перешкод», – каже Федоренко.

У ЗСУ ж для пошуку російської піхоти перешкода є – її створює лісиста місцевість на північних околицях міста, пояснює командир.

Якщо людина бігає періодично, дивиться на дороги, коригує вогонь, то це не місцевий мешканець, а хтось з окупантів

Крім природних факторів, пошук противника ускладнюється ще й тим, що сама кількість малих піхотних груп збільшилась, каже Валерій Кисельов, начальник відділу комунікації 116-ї ОМБр 10 АК. Ба більше, російські піхотинці маскуються за допомогою антитепловізійних плащів від дронів-розвідників, і все частіше переодягаються в цивільне.

«Це створює певні складнощі, щоб відслідковувати і знищувати саме тих, хто є противником, – пояснює Кисельов. – Зазвичай місцеві ховаються, а якщо людина бігає періодично, дивиться на дороги, коригує вогонь, то це не місцевий мешканець, а хтось із окупантів».

На думку Сергія Кузана, голови Українського центру безпеки та співпраці, така тактика переодягання свідчить про те, що у противника немає повноцінних сил, щоб захопити місто і в ньому закріпитися.

«Будь-яка армія, коли відчуває брак ресурсу, використовує ось такі партизанські або ж диверсійні методи, – пояснює в ефірі Радіо Донбас Реалії Кузан. – Не вистачає сил, щоб діяти, так би мовити, по формі цілими підрозділами».

Наразі, за словами Валерія Кисельова, агресор не закріпився в жодному з районів Куп'янська. Якщо ж в поодиноких випадках кільком російським піхотинцям вдається засісти в підвалі якоїсь будівлі, українські захисники їх знищують дронами, або силами штурмових груп.

Чому стався прорив?

На думку полковника та командира бригади (2022-2023 років) Олександра Саєнка, ситуація, яка нині склалась у Куп'янську – це прорахунок в плануванні української оборони.

«Чому не були заміновані ті райони, де можливо вийти з тої труби? Чому вона не була зруйнована раніше? Це питання безпосередньо як до командування, так і до військових підрозділів, які там ведуть бойові дії», – каже Саєнко в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Будь-яку дестабілізацію обстановки росіяни будуть використовувати для того, щоб максимально розширити плацдарм в усі боки

На тлі цього 19 вересня DeepState повідомив, що противник знову просунувся на півночі у Кіндрашівки, чим знову розширив той самий клин, що веде до центру Куп'янська.

«Будь-яку дестабілізацію обстановки росіяни будуть використовувати для того, щоб максимально розширити плацдарм в усі боки, – каже Саєнко. – Це ті самі малі групи, які рухаються вперед, щоб вступити в бій з нашими підрозділами, максимально просунутися в глибину нашої оборони і вже звідти працювати по наших тилах і логістиці».

За словами Кисельова, логістика навколо Куп'янська вже й так була ускладнена. Ситуацію дещо поліпшила поява коридорів з антидронових сіток, але проводити забезпечення українських підрозділів все одно небезпечно.

«Навіть в певний момент машини не доїжджали до Куп'янська. Їх розвантажували, військовослужбовці брали речі в руки і йшли так, щоб не потрапити під дрони», – каже Кисельов, додавши, що перевагу в кількості БПЛА наразі все ж має противник.

Окрім проблем з півночі, згідно з мапою DeepState, ситуація починає загострюватися і на схід від міста. Про просування в районі Степової Новоселівки проєкт повідомив 17 вересня. У «сірій зоні» тепер опинилася і траса Куп’янськ–Лисичанськ, яка має ключове значення для утримання українського плацдарму на лівому березі Осколу.

Чим загрожує втрата Куп'янська?

Якщо армії РФ вдасться захопити Куп'янськ, українські підрозділи, які перебувають на лівому березі, можуть опинитися в оточенні, а забезпечення боєприпасами і ротація підрозділів буде дуже ускладнена, вважає Саєнко.

Ті самі плани, каже експерт, агресор намагається реалізувати і південніше – в районі Лимана та в бік Ізюма.

«Їх взагалі цікавить вся територія України. В короткостроковому плані – це територія Донецької області, вихід на Харківщину і захоплення Харкова», – каже він.

Саме тому на тлі загострення в Куп'янську Саєнко закликає подумати про можливе виведення українських військ на рубіж Осколу, щоб не допустити катастрофи з оточенням.

«Можливо, варто програти бій, аби не програти битву», – розмірковує він.

Гарантувати, що вони не ідіоти, ніхто не може

А поки ж, на думку Валерія Кисельова, агресор буде й далі продавлювати оборону ЗСУ з півночі та північного заходу від Куп'янська, нав'язуючи українським захисникам міські бої або ж змушуючи їх взагалі покинути місто.

«Лобового штурму навряд чи можна чекати. Хоча гарантувати, що вони не ідіоти, ніхто не може, – каже Кисельов. – Але це дуже буде затратно для їхньої сторони, тому, скоріш за все, це будуть маневри з флангів».

Як впливає Куп'янськ на оборону Донбасу?

За даними українського Генштабу, протягом вересня за кількістю боєзіткнень Куп’янський напрямок поступається Покровському та Новопавлівському. На думку Сергія Кузана, Куп'янськ, як і весь Харківський напрямок, – це дійсно не пріоритет для агресора, на відміну від Донбасу.

«Але в міру того, як противник отримує по зубах саме на Донецькому напрямку, він переконцентровує свої зусилля на інші», – пояснює він.

Харківська операція для російських військ передбачає наступ на Куп’янському й Лиманському напрямках із подальшим просуванням у бік Святогірська й Слов’янська. Це, каже Кузан, має стати «верхньою частиною клешні», яку армія РФ намагається простягнути з півночі.

Паралельно формується «нижня частина клешні» – через наступ на Покровськ. У разі його захоплення, пояснює експерт, під загрозою опиниться уся міська агломерація вільної Донеччини: Слов’янськ, Краматорськ, Дружківка та Костянтинівка.

