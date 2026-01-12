Трамп порівняв оборону Гренландії з «двома собачими упряжками»

Президент США Дональд Трамп заявив на борту президентського літака 11 січня, що у разі, якщо Сполучені Штати «не заберуть» Гренландію, це можуть зробити Росія чи Китай, оскільки остров, за його словами, фактично не має власної оборони.

«По суті, їхня оборона – це дві собачі упряжки. Ви знаєте про це? Ви знаєте, в чому полягає їхня оборона? Дві собачі упряжки», – сказав Трамп журналістам.

За словами американського лідера, Гренландії слід укласти угоду, щоб не допустити посилення впливу Москви чи Пекіна.

Трамп наголосив, що йдеться саме про те, щоб США «забрали» Гренландію. В іншому разі, на його думку, це зроблять Росія чи Китай. «Цього не станеться, доки я президент», – додав Трамп.

Раніше Трамп неодноразово посилався на загрози з боку Росії та Китаю, пояснюючи цим необхідність установлення американського контролю над островом, який є автономною територією Королівства Данія. При цьому дипломати з країн Північної Європи заперечують заяви Трампа про присутність російських та китайських кораблів поблизу Гренландії, пише Financial Times.

Собачі упряжки, про які говорить президент США, належать до елітного підрозділу військово-морського флоту Данії «Сіріус». Із середини ХХ століття цей підрозділ патрулює північно-східну частину Гренландії.