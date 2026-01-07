Білий дім: Трамп розглядає варіанти отримання контролю над Гренландією, військовий у тому числі

Президент США Дональд Трамп обговорює різні варіанти для отримання контролю над Гренландією, включно з військовими діями, заявив 6 січня Білий дім.

За словами речниці Керолайн Левітт, «здобуття Гренландії є пріоритетом національної безпеки» для Трампа.

«Президент і його команда обговорюють низку варіантів для досягнення цієї важливої зовнішньополітичної мети, і, звичайно, використання американських військових завжди є варіантом у розпорядженні головнокомандувача», – йдеться у повідомленні Білого дому.

Тим часом, як повідомляє агентство Reuters, союзники, включаючи Францію й Німеччину, тісно співпрацюють над планом дій у разі, якщо Сполучені Штати діятимуть відповідно до своїх погроз щодо захоплення Гренландії.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що це питання буде порушене на зустрічі з міністрами закордонних справ Німеччини і Польщі пізніше сьогодні. Цитоване агентством джерело в німецькому уряді окремо заявило, що Німеччина «тісно співпрацює з іншими європейськими країнами і Данією з приводу наступних кроків щодо Гренландії».

Напередодні лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії й Данії у спільній заяві наголосили, що лише Данія і Гренландія можуть вирішувати питання, що стосуються їхніх відносин, і що Гренландія належить своєму народу.

Заява стала реакцією на нову хвилю заяв представників американської адміністрації, які наполягають на необхідності включення цієї автономної частини Данії до складу США.

Нинішні претензії Трампа на Гренландію – не нові. Ще під час своєї першої каденції в Білому домі він говорив про готовність купити найбільший на планеті острів у Данії, пропонуючи їй 600 мільйонів доларів щороку.

Перед своєю наступною інавгурацією 2025-го обраний президент США не виключав застосування військової сили для контролю над островом. У Єврсоюзі відповідали заявами про неприпустимість атаки на свої суверенні кордони.

«Ви не можете анексувати іншу країну, навіть з аргументом про безпеку», – звернулася англійською мовою до Трампа з Гренландії прем’єрка Данії Метте Фредеріксен. Острів є автономною територію Королівства Данія з власним урядом і парламентом.

Дискусії розпалив і пост в Х дружини радника президента США з внутрішньої безпеки Стівена Міллера. 3 січня Кеті Міллер опублікувала зображення карти Гренландії, пофарбованої в кольори американського прапора. Допис супроводжувався одним-єдиним словом: «Скоро».

Керівництво Євросоюзу і багатьох країн ЄС неодноразово заявляли про підтримку Данії і Гренландії й «повну солідарність» із ними, а також про повагу до територіальної цілісності й суверенітету держав як основоположних принципів міжнародного права.