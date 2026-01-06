The Economist: США пропонуватимуть Гренландії угоду про вільну асоціацію

Вашингтон готується запропонувати Гренландії угоду, яку президент США Дональд Трамп порівнював із великою угодою з нерухомим майном, повідомляє The Economist. Ідеться про можливість укладання Договору про вільну асоціацію (Compacts of Free Association, COFA).

Аналогічні угоди США мають із кількома невеликими державами в Тихому океані. Вони передбачають ексклюзивний доступ американських військових до територіальних вод і повітряного простору партнерів, позбавляючи цього права інші країни. В обмін Сполучені Штати надають економічну та фінансову допомогу.

Данія, автономною територією якої є Гренландія, вказує, що на острові вже розміщена американська військова база, а чинна угода з Копенгагеном не обмежує чисельність військових США, хоча її значне збільшення, ймовірно, вимагатиме згоди данської влади.

За даними видання, американські чиновники намагалися розпочати прямі переговори з урядом Гренландії, але отримали відмову. Прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що до висловлювань Трампа про бажання встановити контроль над Гренландією слід ставитися серйозно.

«Якщо США вирішать здійснити військову атаку на іншу країну НАТО, все зупиниться. Включно з НАТО і, отже, безпекою, яка забезпечувалася з кінця Другої світової війни», – сказала Фредеріксен.

Претензії Трампа на Гренландію – не нові для світу. Ще під час своєї першої каденції в Білому Домі він говорив про готовність купити найбільший на планеті острів у Данії, пропонуючи їй 600 мільйонів доларів щороку.

Перед своєю наступною інавгурацією 2025-го обраний президент США не виключив навіть застосування військової сили для контролю над островом. У Єврсоюзі відповідали заявами про неприпустимість атаки на свої суверенні кордони.