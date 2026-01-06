Лише Гренландія та Данія можуть вирішувати своє майбутнє – європейські лідери в спільній заяві

Лише Данія та Гренландія можуть вирішувати питання, що стосуються їхніх відносин, заявили лідери Франції, Німеччини, Італії, Польщі, Іспанії, Великої Британії та Данії у спільній заяві, оприлюдненій 6 січня.

«Гренландія належить своєму народу. Данія та Гренландія, і тільки вони, повинні вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії», – ідеться в документі.

Заява є реакцією на нову хвилю заяв представників американської адміністрації, які наполягають на необхідності включення цієї автономної частини Данії до складу США.

«Нам потрібна Гренландія. Зараз це стратегічно дуже важливо. Гренландія оточена російськими та китайськими кораблями. Нам потрібна Гренландія з точки зору національної безпеки, а Данія не зможе цього зробити», – заявив журналістам 4 січня президент США Дональд Трамп, додавши, що безпеку острова Копенгаген недавно посилив «однією собачою упряжкою».

Претензії Трампа на Гренландію – не нові для світу. Ще під час своєї першої каденції в Білому Домі він говорив про готовність купити найбільший на планеті острів у Данії, пропонуючи їй 600 мільйонів доларів щороку.

Перед своєю наступною інавгурацією 2025-го обраний президент США не виключив навіть застосування військової сили для контролю над островом. У Єврсоюзі відповідали заявами про неприпустимість атаки на свої суверенні кордони.

«Ви не можете анексувати іншу країну, навіть з аргументом про безпеку», – звернулася англійською мовою до Трампа з Гренландії прем’єрка Данії Метте Фредеріксен. Острів є автономною територію Королівства Данія з власним урядом і парламентом.

Дискусії розпалив і пост в Х дружини радника президента США з внутрішньої безпеки Стівена Міллера. 3 січня Кеті Міллер опублікувала зображення карти Гренландії, пофарбованої в кольори американського прапора. Допис супроводжувався одним-єдиним словом: «Скоро».

Керівництво Євросоюзу і багатьох країн ЄС неодноразово заявляли про підтримку Данії і Гренландії й «повну солідарність» із ними, а також про повагу до територіальної цілісності й суверенітету держав як основоположних принципів міжнародного права.



