МЗС Данії викликало американського дипломата через Гренландію – ЗМІ

Міністр закордонних справ Данії викликав найвищого дипломата посольства США в Копенгагені через повідомлення про те, що американські громадяни проводили операції з впливу в Гренландії, повідомляє 27 серпня громадський мовник DR.

Уряд Данії вважає, що щонайменше троє громадян США, пов’язаних з адміністрацією Дональда Трампа, були залучені до таємних операцій впливу на території Данії, повідомляє DR з посиланням на неназвані джерела. Імен цих людей мовник не навів.

Міністр закордонних справ Ларс Люкке Расмуссен у письмовому коментарі DR наголосив, що будь-яка спроба втрутитися у внутрішні справи Данії, «звичайно, буде неприйнятною».

«У зв’язку з цим я звернувся до Міністерства закордонних справ з проханням викликати для розмови повіреного у справах США (дипломата)», – сказав міністр.

У посольстві США і Білому домі ситуацію поки не коментували. МЗС Данії також офіційно не повідомляв про виклик американського дипломата.

Згідно з інформацією DR, троє американців, серед іншого, складали списки гренландців, які позитивно і негативно ставляться до планів президента Трампа приєднати Гренландію до США.

Дональд Трамп неодноразово висловлювався за те, щоб Гренландія в той чи інший спосіб опинилася під контролем США або прямо увійшла до їхнього складу. Як влада Данії, так і більшість політичних сил Гренландії це відкидають. Трамп обґрунтовує свою позицію національними інтересами США, зокрема у сфері безпеки.

Єнс-Фредерік Нільсен, який вступив на посаду прем’єра Гренландії наприкінці березня, незабаром після цього закликав жителів острова згуртуватися для протистояння зовнішньому тиску.

Нільсен – прихильник незалежності Гренландії і неодноразово заявляв, що острів має достатньо ресурсів, щоб розвивати свою економіку самостійно.

Під час свого першого президентського терміну (2017—2021) Трамп уже виступав за те, щоб купити Гренландію. Але Данія публічно відмовила йому до того, як він почав переговори.

Гренландія – найбільший на Землі острів. Він розташований на північному сході Північної Америки і з погляду фізичної географії належить до неї. Втім, політично Гренландія належить до Європи і входить до складу разом із меншини островами Данського королівства як автономна одиниця.