Трамп заявив, що Гренландія потрібна США для безпеки після призначення спецпредставника

Президент Дональд Трамп знову заявив, що Сполученим Штатам потрібна Гренландія для їхньої національної безпеки, і додав, що призначений ним спецпредставник із питань Гренландії «очолить цю справу». Про це Трамп заявив, спілкуючись зі ЗМІ 22 грудня.

Спецпредставником став губернатор Луїзіани Джефф Лендрі. Президент США оголосив про це 21 грудня.

Трамп, особливо у перші тижні після свого вступу на посаду президента в січні, неодноразово заявляв, що Гренландія, що має статус автономної частини Данського королівства, має найважливіше значення для безпеки США, і говорив про те, що Сполученим Штатам слід було б включити її до свого складу. З ідеєю купівлі Гренландії у Данії він виступав і під час першого терміну. Влада як Гренландії, так і Данії заявляла, що острів не буде переданий США.

«Нам потрібна Гренландія для національної безпеки, а не для корисних копалин... Якщо ви подивитеся на Гренландію, ви подивитеся вздовж узбережжя, ви побачите російські й китайські кораблі всюди. Вона нам потрібна для національної безпеки. Ми повинні її мати», – сказав Трамп журналістам у Палм-Біч, штат Флорида, додавши, що Лендрі хоче «очолити цю справу».

Лендрі, який обійняв посаду губернатора Луїзіани в січні 2024 року, публічно підтримав ідею Трампа. Він написав у соцмережі X, що буде радий працювати над тим, щоб «зробити Гренландію частиною США». Лендрі зазначив, що його нова посада – це робота на громадських засадах і що він залишається губернатором Луїзіани.

Керівництво Євросоюзу і багатьох країн ЄС заявили про підтримку Данії і Гренландії й «повну солідарність» із ними, а також про повагу до територіальної цілісності й суверенітету держав як основоположних принципів міжнародного права.

У МЗС Данії викликали посла США. Міністр закордонних справ Данії Ларс Локке Расмуссен заявив, що «глибоко обурений» заявами США, і закликав Вашингтон поважати суверенітет Данії.