Росія масивно обстріляла Київ, а Львів – «Орєшніком» І все це в час суворої зимової негоди (оновлюється)

Внаслідок російської атаки на Київ загинуло четверо людей, у місті є перебої зі світлом та водопостачанням. Триває розбір завалів, з яких зокрема на Київщині врятовано цілу родину. Також Росія обстріляла Львів супершвидкою балістичною ракетою «Орєшнік», що рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів на годину. В Україні і далі перебої зі світлом через ураження енергетичної інфраструктури. Всі ці обстріли Росія здійснює на тлі суворої зимової негоди з морозами і хуртовинами. Влада подовжила в деяких місцях шкільні канікули і рекомендує не пересуватися власним транспортом.

Внаслідок російської атаки на Київ загинуло четверо людей, у місті є перебої зі світлом та водопостачанням, повідомили голова Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, а також мер Києва Віталій Кличко.

«Наразі відомо вже про чотирьох потерпілих від ворожої атаки на столицю», – написав у соцмережах Ткаченко.

14 людей отримали поранення і їх медики госпіталізували. Серед чотирьох загиблих – один медик. Четверо медичних працівників також отримали поранення.

«Внаслідок масованої атаки ворога на столицю є пошкодження критичної інфраструктури. В деяких районах міста перебої з електропостачанням», – повідомив зі свого боку Кличко.

За інформацією керівників столиці, у Дарницькому районі є займання в житловому будинку на рівні 9-10 поверхів.

Також зафіксоване займання на території торговельного центру в Деснянському районі.

В Дніпровському районі внаслідок атаки пошкоджено незаселений приватний будинок, додав він.

У столиці також зафіксували перебої зі світлом та водопостачанням.

У Броварському районі Київської області рятувальники дістали з-під завалів родину з чотирьох людей – маму, тата, бабусю та п'ятирічну дитину. Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що постраждалу родину шпиталізували з отруєнням чадним газом.

Обстріл Львова. Але чи був це «Орєшнік»?

Балістична ракета, якою ворог атакував Львів пізно увечері восьмого січня, рухалася зі швидкістю 13 тисяч кілометрів.

Про це повідомило Повітряне командування «Захід» Повітряних сил ЗСУ у соцмережах.

«8 січня о 23 годині 47 хвилин ворог завдав ракетний удар по об'єктах інфраструктури у Львові, застосувавши балістичну ракету. Повітряна ціль рухалася зі швидкістю близько 13 тисяч кілометрів на годину по балістичній траєкторії», написало Повітряне командування «Захід».

Припускають, що це могла бути надшвидка балістична ракета «Орєшнік», але поки достеменно це ще не встановлено.

Балістичні ракети такої швидкості практично поки неможливо перехопити.

Повітряні сили зазначили, що тип ракети, якою Росія вдарила по місту, встановлять після вивчення всіх її елементів.

Між тим Міністерство оборони Росії підтвердило, що в ніч проти 9 січня застосувало для удару по Україні балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік».

Але якщо воєнний злочинець Путін думає, що може змусити українців прийняти його ультиматуми бомбардуваннями, він помиляється

У Міноборони РФ заявили, що «цілей удару досягнуто», назвавши серед них об’єкти енергетичної інфраструктури.

У російському відомстві назвали це відповіддю на нібито український удар по резиденції лідера РФ Володимира Путіна в Новгородській області. Російська сторона заявляє, що українські військові нібито завдали цього удару в ніч проти 29 грудня. Але Україна і її союзники заперечили ці повідомлення.

Президент Володимир Зеленський звинуватив раніше Москву у використанні дезінформації для виправдання нових можливих ударів по Києву.

«Орєшнік» вважається новою розробкою і Росія вже використовувала якого проти України – зокрема ударом по Дніпру.

Між тим в Дніпрі все ще долають наслідки масованого обстрілу міста та області дронами увечері 7 січня, коли Дніпропетровщину і сусідню Запорізьку область спіткало майже тотальне знеструмлення, яке відчули на собі понад мільйон людей.

Також уночі 9 січня по всій території України оголошували повітряну тривогу через зліт російського МіГ-31К, бо була загроза пуску «Кинджалів».

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на обстріли: «Сьогодні вранці Львів і Київ, на початку тижня – Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг та інші регіони – агресор демонструє повне нехтування мирними зусиллями. Росія робить ставку на війну, терор і жорстокість замість дипломатії».

«Але якщо воєнний злочинець Путін думає, що може змусити українців прийняти його ультиматуми бомбардуваннями, він помиляється. Такі атаки лише згуртовують наш народ і роблять його більш рішучим у протистоянні агресії та терору», – додав Сибіга.

Сувора негода

Всі ці масовані обстріли України останніх днів і враження енергетичної та комунальної інфраструктури відбуваються на тлі суворої зими з холодами, снігопадами та ожеледицею.

Так, киян закликають 9 січня без необхідності не пересуватися містом і не виїжджати на власних автівках.

«Через складні погодні умови киян закликають 9 січня без необхідності не пересуватися містом і не виїжджати на власних авто. Якщо ж залишитися вдома можливості немає, просимо віддати перевагу громадському транспорту, бути максимально уважними та обережними, щоб уникнути травматизму під час ожеледиці», – попросила Київська міська державна адміністрація,

Також міська влада столиці закликає роботодавців за можливості організувати роботу в дистанційному режимі.

Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко у соцмережах рекомендувала через погіршення погодних умов уряд тимчасово припинити освітній процес в очному форматі, а ОВА мають опрацювати питання переведення роботи підприємств, установ та організацій на дистанційний режим.

Також вона попросила Міністерство освіти продовжити шкільні канікули до 19 січня або перейти з очної форми навчання за онлайн в наступні 10 днів.

Це звернення стосується закладів дошкільної освіти, загальної середньої, підготовчої професійної фахової та вищої освіти.