УЗ: на Київщині затримується рух поїздів через пошкодження контактної мережі

«Укрзалізниця» повідомляє, що на Київщині через пошкодження контактної мережі в результаті падіння опори зовнішньої лінії 110 кВ, спричиненого негодою, одна з дільниць тимчасово лишилася знеструмленою. Це призвело до затримок у русі поїздів.

Зокрема, за даними УЗ, досі продовжують рух, в тому числі під резервними тепловозами поїзди №743/744 Славсько – Дарниця, №21/22 Харків – Львів, №15/16 Ворохта – Харків, №79/80 Львів – Дніпро.

«Решта поїздів, яка мала слідувати через пошкоджену ділянку, продовжує рух зміненим маршрутом із контрольованими відхиленнями від графіку», – додали в компанії.

Раніше віцепрем’єр-міністр із відновлення України – міністр розвитку громад і територій України Олексій Кулеба заявив про обмеження руху через негоду на дорогах у Рівненській та Житомирській областях.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила про підготовку до погіршення погодних умов через наближення циклону.

Погіршення погодніх умов в Україні створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка вже зазнає російських атак. В уряді заявили про ухвалення низки рішень, щоб відповідні служби були готові до негоди і могли вчасно надати допомогу.