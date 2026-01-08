Укртрансбезпеки попереджає про ризик зупинки руху у двох областях через негоду

Державна служба України з безпеки на транспорті попереджає про ризик зупинки руху у Закарпатській та Івано-Франківській областях через снігопад.

Як повідомляє пресслужба Укртрансбезпеки, станом на 09:15 8 січня місцями спостерігаються опади у вигляді снігу на території Закарпатської та Івано-Франківської областей, існує ризик зупинки руху, якщо інтенсивність опадів не зменшиться в найближчі години.

У службі додають, що 8-9 січня в західних, північних та частині центральних областей очікуються складні погодні умови.

За даними Міненерго, через негоду на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти кількох областей, серед яких є Івано-Франківська та Закарпатська області.

Погіршення погодніх умов, яке очікується в Україні, створює додаткове навантаження на критичну інфраструктуру, яка вже зазнає російських атак. В уряді заявили про ухвалення низки рішень, щоб відповідні служби були готові до негоди і могли вчасно надати допомогу.