На Дніпропетровщині без електрики залишаються близько 800 тисяч споживачів – Міненерго

Після російської атаки у Дніпропетровській області станом на ранок без електропостачання залишаються близько 800 тисяч споживачів, повідомив в.о міністра енергетики України Артем Некрасов.

За його словами, ремонтні роботи тривають, об’єкти соціальної та критичної інфраструктури заживлені частково.

Некрасов поінформував, що російські війська вночі здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури. За його словами, найбільше постраждали Дніпропетровська та Запорізька області, які були майже повністю знеструмлені, на Дніпропетровщині були знеструмлено вісім шахт – усіх працівників вивели на поверхню.

У Запоріжжі електропостачання відновлено, але у Міненерго закликають споживачів обмежити користування потужними електроприладами.



У Харківській, Полтавській та Сумській областях на ранок вимушено застосовувалися аварійні відключення – триває поступова заміна на планові, графіки аварійних відключень тимчасово продовжать діяти на Донеччині, додав Некрасов.



Також, за даними Міненерго, через негоду на ранок повністю або частково знеструмлені населені пункти Чернігівської, Київської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку цього року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.



