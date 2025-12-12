Сили РФ від початку року 4,5 тисячі разів атакували енергооб’єкти України – Міненерго

Російські військові від початку цього року 4,5 тисячі разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, повідомив 12 грудня заступник міністра енергетики Роман Андарак.

«Новітня історія не знає прикладів, коли б енергетична система окремих держав існувала в таких умовах: настільки масштабного й цілеспрямованого терору. Цей терор, на жаль, посилюється щодня. Лише цього року росіяни випустили по Україні 1800 ракет, 50 тисяч безпілотників, 4,5 тисячі разів намагалися знищити наші енергетичні об’єкти», – сказав він.

У Міненерго також зазначили, що в ніч проти 12 грудня російські військові завдали чергових ударів по об’єктах енергетичної інфраструктури на Одещині, де на ранок без світла залишалися понад 90 тисяч споживачів.

«Вночі Росія також понад шість годин поспіль атакувала безпілотниками одну з державних вугледобувних шахт. Внаслідок близько 18 влучань сталася пожежа, двоє працівників поранені. Оперативні служби ліквідували загоряння», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго нагадали, що у всіх регіонах діють графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності. Найважча ситуація, за даними міністерства, – у прифронтових областях, де ремонти можливі лише після дозволу військових.

В «Укренерго» додали, що через нічні удари РФ знеструмлені також абоненти в Донецькій і Харківській областях.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.