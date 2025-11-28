В «Укренерго» розповіли, які обмеження світла діятимуть завтра

Оператор енергосистеми «Укренерго» повідомляє, що завтра, 29 листопада, в усіх регіонах України будуть застосовуватись заходи обмеження споживання.

За даними компанії, для населення з 00:00 до 23:59 будуть діяти графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 2,5 черг. Також для промислових споживачів з 00:00 до 23:59 діятимуть графіки обмеження потужності.

В «Укренерго» додають, що причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

Напередодні, за даними Міненерго, сили РФ атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовувались аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.