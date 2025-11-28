Міненерго: російський БпЛА атакував енергообʼєкт на Сумщині

Російський безпілотник атакував енергообʼєкт на Сумщині, постраждав працівник АТ «Сумиобленерго», повідомляє у телеграмі Міненерго.

За повідомленням, бригада енергетиків виконувала роботи, коли територія об’єкта була атакована російським дроном – електромонтер з обслуговування підстанцій зазнав поранення.

Напередодні, за даними Міненерго, сили РФ атакували енергетичну інфраструктуру Донецької та Харківської областей, тривають аварійно-відновлювальні роботи. Для стабілізації ситуації в енергосистемі у Харківській, Сумській та Полтавській областях застосовувались аварійні відключення.

Російські військові з початком осені активізували обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.