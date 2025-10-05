«Нафтогаз»: сили РФ атакували обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону, є влучання

У ніч на 5 жовтня війська РФ завдали чергового масованого удару по газовій інфраструктурі, повідомив голова правління «Нафтогазу» Сергій Корецький.

За його словами, були атаковані цивільні обʼєкти, які забезпечують людей газом під час опалювального сезону – є влучання та руйнування.

«Фахівці компанії та рятувальними працюють на місцях – ліквідують наслідки і оцінюють масштаби пошкоджень. Жодного військового значення атаковані обʼєкти не несуть. Ці маніакальні терористичні удари направлені лише на одне – позбавити українців газу, тепла та світла», – написав він у телеграмі.

Днями у «Нафтогазі» заявили, що 3 жовтня російські війська завдали «найбільшого масованого удару» по газовидобувних активах компанії від початку повномасштабної війни. За даними «Нафтогазу», по потужностях на Харківщині та Полтавщині випустили 35 ракет і 60 дронів.

Читайте також – Міненерго: вночі сили РФ завдали ударів по енергооб’єктах на Запоріжжі та Чернігівщині

Уночі низка українських регіонів зазнала атаки РФ. На Львівщині загинули четверо людей, ще стільки ж – поранені. Відомо про одну поранену людину на Прикарпатті. У Запоріжжі, серед іншого, пошкоджені вісім багатоповерхівок, загинула 69-річна жінка, поранені 10 людей, серед них є дитина 16-ти років.

Також місцева влада повідомила про влучання по енергообʼєкту на Чернігівщині та по промисловому цивільному обʼєкту на Вінниччині.

За даними президента Володимира Зеленського, сили РФ для атаки по Україні застосували понад 50 ракет, зокрема «Кинджалів», і близько 500 ударних дронів.

Міноборони Росії заявило в неділю, що сили РФ завдали масованих нічних ударів по українських військово-промислових об’єктах та газово-енергетичній інфраструктурі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.