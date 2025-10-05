Зеленський про нічну атаку: сили РФ знову били по інфраструктурі, застосували 550 дронів та ракет

Унаслідок російської комбінованої атаки загинули пʼятеро людей, ще десять – поранені, повідомив президент України Володимир Зеленський.



За його даними, вночі сили РФ атакували 50 ракетами, зокрема «Кинджалами», і близько 500 ударними дронами, під ударом були Львівська, Івано-Франківська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Харківська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області.

«Сьогодні росіяни знову били по нашій інфраструктурі, по всьому, що забезпечує нормальне життя для людей. Потрібно більше захисту, швидша реалізація всіх оборонних домовленостей, особливо щодо ППО, щоб позбавити сенсу цей повітряний терор. Одностороннє припинення вогню в небі можливе, і саме воно може відкрити шлях до справжньої дипломатії. Америка та Європа мають діяти, щоб змусити Путіна зупинитися», – написав він у телеграмі.

Уночі низка українських регіонів зазнала атаки РФ. На Львівщині загинули четверо людей, ще стільки ж – поранені. Відомо про одну поранену людину на Прикарпатті. У Запоріжжі, серед іншого, пошкоджені вісім багатоповерхівок, загинула 69-річна жінка, поранені 10 людей, серед них є дитина 16-ти років.

Також місцева влада повідомила про влучання по енергообʼєкту на Чернігівщині та по промисловому цивільному обʼєкту на Вінниччині.

Читайте також: Нічна атака РФ: у Запоріжжі є загибла та поранені, частина Львова залишилася без світла

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



