Нічна атака РФ: у Запоріжжі є загибла та поранені, частина Львова залишилася без світла

Уночі російські війська атакували Запоріжжя – загинула людина, ще дев’ятеро – поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, було щонайменше десять «прильотів» по місту.

Він повідомив, що через удар РФ пошкоджені вісім багатоповерхівок, вісім приватних будинків та нежитлові будівлі.

У Львові повідомляли про серію вибухів. Міський голова Андрій Садовий зазначив, що після атаки РФ частина міста залишилася без світла – Рясне та Левандівка.

Також, за його словами, поки немає підтвердженої інформації про небезпечні викиди у Львові. Але Садовий закликав про всяк випадок закрити вікна і залишатися в безпечному місці.

«Після російських обстрілів у місті триває кілька пожеж, тож важливо оберегти себе від можливих шкідливих випарів та диму. Після завершення тривоги не поспішайте виходити на вулицю. Відповідні служби вже працюють», – написав він у телеграмі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



