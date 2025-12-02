Росія заявила про захоплення Покровська. Спростовуємо фейк

Росія заявила, що нібито захопила Покровськ Донецької області. Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрали заяви та дані, що спростовують окупацію міста.

Керівництво РФ також стверджує про захоплення Вовчанська Харківської області. В цьому матеріалі Донбас Реалії детально аналізують кейс Покровська.

Що заявила Росія

Одразу після 22:00 1 грудня Міноборони РФ на своїх ресурсах заявило про нібито захоплення Покровська та Вовчанська Харківської області.

Також відомство опублікувало ролик, у якому, як йдеться в описі до нього, російські військові «розгорнули державний прапор Російської Федерації на головній площі» Покровська.

На відео двоє загарбників йдуть вулицею, а потім стають і розгортають прапор РФ. Далі йде нарізка кадрів: зйомки міста з дрона, військові РФ всередині будівлі, удари по техніці – без зазначення локації.

Менш ніж за пів години на сайті Кремля з’явився пресреліз про «відвідання пункту керування Об’єднаним угрупованням військ» лідером РФ Володимиром Путіним ввечері 30 листопада. Як зазначається в повідомленні, тоді голова російського Генштабу Валерій Герасимов доповів йому про окупацію Покровська та Вовчанська. До тексту додане відео цієї доповіді.

І Путін, і Герасимов, говорячи про Покровськ, називали його Красноармійськом. Російські посадовці продовжують використовувати радянські топоніми, які були змінені в рамках декомунізації та деколонізації.

Реакція України: офіційно

Українські посадовці спростували заяву Росії про захоплення Покровська.

«У Покровську тривають пошуково-штурмові дії та ліквідація противника в міській забудові», – йдеться у повідомленні оперативного командування «Схід» у Facebook 2 грудня.

В командуванні зазначили, що загарбники, скориставшись густим туманом, зробили чергову спробу «прапоровтику» «в одному з районів міста, щоб пропагандисти використали це як доказ взяття під контроль всього Покровська».

«Після цього вони поспіхом втекли, триває зачистка ворожих груп», – наголошується у повідомленні.

Один із основних українських підрозділів, що обороняють Покровськ – 7-й корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ ЗСУ – у зведенні станом на 1 грудня заявив: «попри складну обстановку, Сили оборони продовжують стримувати натиск ворога».

«Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюємо та належно облаштовуємо позиції. Таким чином минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні», – йдеться в повідомленні.

Корпус також повідомив, що українські війська зберігають основні й запасні маршрути ротації в Мирнограді (місто-супутник на схід від Покровська) і нещодавно провели ротацію військ у місті.

Українські військові підрозділи, що воюють у Покровську, повідомили агентству Reuters 2 грудня, що українські сили утримують північну частину міста, водночас здійснюючи атаки на півдні, де переважають російські війська.

По обіді 2 грудня прокоментував заяву РФ вже Генштаб ЗСУ.

«Підрозділи Сил оборони України продовжують оборонні операції на складних ділянках фронту, зокрема у Покровську, Вовчанську, Куп’янську. Бравурні заяви керівництва країни-агресора про «захоплення» цих населених пунктів армією РФ не відповідають дійсності. Ідеться лише про чергову спробу Кремля використати знятий на відео «флаговтик» з пропагандистською метою для впливу на учасників міжнародних переговорів», – йдеться у повідомленні Генштабу, оприлюдненому у соцмережах.

У відомстві зазначили, що у Покровську Сили оборони утримують північну частину міста по лінії залізниці.

Президент України Володимир Зеленський увечері 1 грудня, спілкуючись у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, наголосив, що Покровськ та Вовчанськ залишаються під контролем України.

«Безумовно, у Росії є просування, безумовно, в Росії є кілька наступальних дій і операцій. Жодна з цих операцій успішною не була», – зазначив Зеленський на пресконференції з Макроном.

Однак він визнав, що ситуація в Покровську й інших напрямках «залишається складною».

Покровськ: що насправді

Заява Росії про захоплення Покровська не відповідає дійсності, і про це свідчать не лише заяви українського президента та командування.

Російські військові в центрі Покровська. Донбас Реалії геолокували місце розгортання триколора у ролику Міноборони РФ, який воно виклали на підтвердження нібито захоплення міста: це дійсно центр Покровська, а прапор загарбники розгортають на площі Незалежності – з тильного боку місця, де раніше був встановлений пам'ятник Тарасу Шевченку Скульптурна композиція була встановлена у 2019 році на площі Незалежності у центрі Покровська навпроти будівлі Донецького національного технічного університету (релокований з окупованого Донецька). Пам'ятник релокували у грудні 2024 року через наближення лінії фронту. У вересні 2025 року його встановили у Самарі Дніпропетровської області..

Але:

Центр міста і так позначений як підконтрольний армії РФ на мапі DeepState ще з 25 листопада.

Російські військові лише розгортають прапор – і навіть не намагаються встановити, як вони це зазвичай роблять. Це свідчить про те, що вони не почуваються там у безпеці, а значить, їхній контроль території обмежений.

Російська армія тривалий час практикує встановлення прапорів, щоби потім мати підстави стверджувати про свій контроль над певним населеним пунктом чи об'єктом: власне, через це серед військових та аналітиків і з'явився термін «прапоровтик».

Зазвичай такі російські прапори дійсно лишаються недовго: їх дронами збивають українські військові, такі відео час від часу публікують українські підрозділи. Можуть минати тижні і навіть місяці до того, як агресор дійсно закріпиться і захопить ділянку, де був триколор.

Дані об'єктивного контролю. В американському Інституті вивчення війни (ISW) заявили: поки не бачать підтверджень тому, що російські війська захопили весь Покровськ, незважаючи на те, що ті діяли в місті понад 120 днів.

DeepState 2 грудня повідомив про нове просування агресора в місті. Але, згідно з мапою проєкту, місто не захоплене: приблизно половина міста – в червоній зоні, приблизна половина – у сірій, ще кілька ділянок на півночі міста не позначені ніяким кольором, тобто там не зафіксовані бойові зіткнення.

Систематичні неправдиві заяви Кремля . Російські посадовці під час агресії проти України систематично роблять неправдиві заяви щодо своїх просувань.

Серед іншого, Росія регулярно заявляла про ключові перемоги на полі бою в Україні: твердження, які виявлялися або передчасними, або відверто неправдивими. Один із свіжих прикладів – нещодавня заява Герасимова, нібито армія РФ оточила українські сили в Куп’янську, що не відповідало дійсності і досі не відповідає.

Росія вже кілька разів заявляла про нібито оточення українських підрозділів в самому Покровську та в Покровсько-Мирноградській агломерації. Ці заяви спростовує українське командування, немає і даних об'єктивного контролю на підтвердження цього.

Контекст

Ця заява Міноборони Росії скидається на приурочену до критично важливої зустрічі Кремля з американськими посадовцями, що прибули сьогодні, 2 грудня, до Москви – на тлі активних зусиль із пошуку рішення для завершення майже чотирирічної великої війни Росії проти України.

Очікується, що спеціальний представник президента США Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер зустрінуться з президентом Росії Володимиром Путіним. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним від січня. У Кремлі заявили, що зустріч запланована на 16:00 за київським часом.



Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді 30 листопада. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.



Президент Володимир Зеленський заявив, що заслухав «детальну доповідь» української делегації після всіх її зустрічей у Сполучених Штатах. «Рустем Умєров та учасники перемовин у Флориді доповіли про основні акценти американської сторони в діалозі. Робота велася на основі Женевського документа, і цей документ був доопрацьований», – написав у телеграмі Зеленський, який 2 грудня перебуває з візитом в Ірландії.

За оцінками ISW, Кремль міг оголосити про захоплення Покровська передчасно – як це було у випадку багатьох інших населених пунктів в Україні – в рамках когнітивної війни. А в цьому конкретному випадку: з метою вплинути на перебіг американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня.

Раніше в ISW зазначили, що російська пропаганда поширює заяви президента Володимира Путіна, намагаючись створити враження, нібито українська лінія фронту «скоро обвалиться». Але, як наголосили аналітики, ці твердження не мають під собою жодних підстав й спрямовані на те, щоб змусити Україну та західних союзників погодитися на умови Кремля, яких Росія не здатна досягти у військовий спосіб.