ISW: метою заяв Кремля щодо Покровська є вплив на хід переговорів зі США в Москві 2 грудня

Кремль міг оголосити про захоплення Покровська на Донеччині передчасно – як це було у випадку багатьох інших населених пунктів в Україні – в рамках когнітивної війни з метою вплинути на хід американсько-російських переговорів, запланованих у Москві 2 грудня, заявив американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики наголосили, що поки не бачать підтверджень тому, що російські війська захопили весь Покровськ, незважаючи на те, що діяли в місті понад 120 днів.

ISW також вкотре зазначає, що російські війська зазнали значних втрат у своїй багатомісячній кампанії із захоплення Покровська.

Напередодні у Кремлі заявили, що російський лідер Володимир Путін увечері 30 листопада відвідав один із пунктів управління об’єднаного угруповання військ РФ, яке воює в Україні, де російське командування йому нібито доповіло про захоплення міст Покровська і Вовчанська, у Донецькій області й Харківській областях України відповідно.

Влада України такі повідомлення заперечує. Президент України Володимир Зеленський увечері 1 грудня, спілкуючись у Парижі з президентом Франції Емманюелем Макроном, наголосив, що всі ці міста залишаються під контролем України. «Безумовно, у Росії є просування, безумовно, в Росії є кілька наступальних дій і операцій. Жодна з цих операцій успішною не була», – зазначив Зеленський на пресконференції з Макроном.

Однак він визнав, що ситуація в Покровську й інших напрямках «залишається складною».

«Йдуть складні бої в Покровську та інших напрямках. Наприклад, більше успіху у наших хлопців на Куп’янському напрямку. Хоча Росія каже, що захопила Куп’янськ, а ми майже всіх вичистили з цього міста», – сказав президент.

У 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ наголосили 1 грудня, що, попри складну ситуацію, українські сили «продовжують стримувати натиск» армії РФ.

«Наші воїни готуються до виконання завдань у зимовий період. Укріплюємо та належно облаштовуємо позиції. Таким чином, минулого місяця ворог вкотре провалив черговий план з окупації Покровської агломерації. Нагадаємо, військово-політичне керівництво оголосило про так зване оточення угруповання ще у жовтні. Натомість окупанти продовжують зазнавати втрати, застрягши у міських боях», – йдеться в повідомленні.

Корпус також повідомив, що українські війська зберігають основні й запасні маршрути ротації в Мирнограді (на схід від Покровська) і нещодавно провели ротацію військ у місті.

Спеціальний посланець президента США США Стів Віткофф, як заявляв Кремль, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним від січня.

Перед цим Віткофф у складі американської делегації брав участь у зустрічі з делегацією України у Флориді. Обговорювалися різні аспекти мирного плану США. Обидві сторони назвали зустріч конструктивною і заявили про просування вперед, проте про будь-які конкретні домовленості не повідомлялося.

Після зустрічі Віткофф повідомив, що 1 грудня, як і планувалося, вирушить до Росії, щоб продовжити обговорення мирної ініціативи.

Держсекретар США Марко Рубіо підтвердив, що для узгодження параметрів імовірної мирної угоди Віткофф відвідає Москву для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

За даними The Wall Street Journal, переговори у Флориді включали питання про можливі вибори в Україні, території і гарантії безпеки. Видання пише, що переговори між США й Україною тривали понад чотири години.

CNN із посиланням на джерела стверджує, що одним із «найпроблемніших аспектів» первісної мирної пропозиції США з 28 пунктів була умова про офіційну відмову України від свого прагнення до вступу до НАТО. Тепер переговорники, за словами співрозмовника телеканалу, обговорюють можливий сценарій, за якого Україні фактично буде заборонено вступати до Північноатлантичного союзу – без того, щоб сам Київ формально відмовлявся від свого права прагнути до членства в НАТО.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів викликала занепокоєння української влади і союзників Києва. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо й іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори привели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО й потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва.