Умєров повідомив про «значний прогрес» під час зустрічей у США

Секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров обговорив телефонов із президентом Зеленським підсумки роботи української делегації у Сполучених Штатах. Про це він повідомив 1 грудня.

«За два дуже продуктивні дні у США провели багато годин зустрічей і переговорів. Нам вдалося досягти значного прогресу, хоча окремі питання потребують подальшого доопрацювання», – заявив Умєров.

Секретар РНБО подякував американській стороні за конструктив і партнерський підхід. За його словами, учасники зустрічі домовилися підтримувати контакт у продовженні переговорного процесу.

«Готуємо повну доповідь і найближчим часом представимо її Президенту особисто під час зустрічі в Європі, куди разом із переговорною групою вже вирушаємо. Продовжуємо роботу заради миру для України», – додав він.

Президент Володимир Зеленський раніше повідомив, що обговорив зміст перемовин української делегації з американською стороною у Флориді із лідерами низки країн Європи, керівництвом Євросоюзу та генеральним секретарем НАТО:

«Однаково сприймаємо, що війну треба закінчувати достойно. Важливо, щоб був прогрес у розробці гарантій безпеки та довгострокової основи для нашої стійкості – і України, і Європи».





Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 1 грудня вирушає до Москви на зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним. Віткофф розповість Путіну про результати українсько-американських переговорів на флоридському курорті Галландейл, яка відбулася 30 грудня.

Держсекретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію, назвав зустріч «дуже продуктивною», але наголосив, що «потрібно ще більше роботи».

Рубіо підтвердив, що для узгодження параметрів імовірної мирної угоди спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.



