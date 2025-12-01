Cпецпосланець США Віткофф провів нову зустріч з Умєровим – AFP

Cпецпосланець США Стів Віткофф у понеділок провів у Флориді нову зустріч з українським переговірником секретарем Ради національної безпеки України Рустемом Умеровим, повідомили AFP високопоставлені джерела, обізнані з цим питанням.

«Умеров і Віткофф знову зустрічаються», – сказали джерела, додавши, що «все ще залишаються питання» щодо плану США, спрямованого на припинення війни в Україні.

Джерела повідомили, що президент України Володимир Зеленський «очікує зустрічі з Умеровим в Ірландії» під час візиту у вівторок, щоб заслухати детальний звіт про зустріч з посланцем президента США Дональда Трампа.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров очолює українську делегацію на переговорах щодо мирного плану США.

30 листопада у США відбулася зустріч української делегації з американською стороною щодо кроків для досягнення миру. Обидві сторони оцінили переговори як продуктивні, не надавши додаткових подробиць.

Сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський повідомив, що під час зустрічі з французьким президентом Емманюелем Макроном обговорили з британським прем’єром Кіром Стармером, секретарем РНБО України Рустемом Умєровим та спецпосланцем США Стівом Віткоффом перемовини у Флориді.

Спеціальний посланник США Стів Віткофф, як заявив Кремль, проведе переговори з президентом Росії Володимиром Путіним 2 грудня. Це буде шоста зустріч Віткоффа з Путіним з січня.

Початкова пропозиція США з 28 пунктів стривожила українську владу. 23 листопада українська делегація провела переговори з держсекретарем США Рубіо та іншими американськими чиновниками в Женеві.

Ці переговори призвели до розробки плану з 19 пунктів, який залишає на столі кілька важливих питань, включаючи долю частини українського Донбасу, прагнення України до НАТО та потенційне обмеження чисельності збройних сил Києва. Через тиждень після цього відбулися переговори у Флориді.