У Кремлі повідомили, коли Путін прийме Віткоффа

Зустріч президента Росії Володимира Путіна та спеціального посланця президента США Стіва Віткоффа запланована на другу половину дня 2 грудня, повідомив речник Кремля Дмитро Пєсков.

«Сьогодні президент Росії проведе закриті наради для підготовки до контактів із представниками США», – повідомляє наближений до російської влади телеграм-канал RIA_Kremlinpool.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 1 грудня вирушає до Москви на зустріч із лідером РФ Володимиром Путіним. Віткофф розповість Путіну про результати українсько-американських переговорів на флоридському курорті Галландейл, яка відбулася 30 грудня.

Держсекретар США Марко Рубіо, який очолював американську делегацію, назвав зустріч «дуже продуктивною», але наголосив, що «потрібно ще більше роботи».

Рубіо підтвердив, що для узгодження параметрів імовірної мирної угоди спеціальний посланець президента США Стів Віткофф відвідає Москву для переговорів із президентом РФ Володимиром Путіним.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров після переговорів у Флориді зазначив, що «маємо суттєвий поступ у просуванні достойного миру та зближенні наших позицій з американською стороною».



