«Важливі дні, і багато може змінитися» – Зеленський провів розмови з фон дер Ляєн та Рютте на тлі переговорів у Флориді

Президент України Володимир Зеленський повідомив увечері 30 листопада про розмови, які провів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці», – написав Зеленський про підсумки розмови з фон дер Ляєн.

За результатами діалогу з Рютте глава держави вказав, що нині «важливі дні, і багато може змінитися».

«Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції», – констатував Зеленський.

Розмови з президенткою Єврокомісії та генеральним секретарем НАТО відбулися на тлі переговорів української та американської делегацій про параметри імовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, яка триває вже майже чотири роки.

У складі американської делегації перебувають державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, також серед українських перемовників є перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.