«Важливі дні, і багато може змінитися» – Зеленський провів розмови з фон дер Ляєн та Рютте на тлі переговорів у Флориді

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте (л) і президент України Володимир Зеленський, архівне фото, серпень 2025 року
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте (л) і президент України Володимир Зеленський, архівне фото, серпень 2025 року

Президент України Володимир Зеленський повідомив увечері 30 листопада про розмови, які провів із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

«Ми й надалі в повній координації з Єврокомісією, я вдячний за підтримку. Обговорили ситуацію в дипломатії, і маємо спільний погляд на ключові питання. Також важливо, що Урсула дуже уважно сприймає необхідність посилення нашої стійкості в умовах постійних російських ударів по інфраструктурі, по енергетиці», – написав Зеленський про підсумки розмови з фон дер Ляєн.

За результатами діалогу з Рютте глава держави вказав, що нині «важливі дні, і багато може змінитися».

«Тісно координуємося, і в нашій активності, в активності всіх партнерів надзвичайно ефективними будуть саме спільні заходи, спільні позиції», – констатував Зеленський.

Розмови з президенткою Єврокомісії та генеральним секретарем НАТО відбулися на тлі переговорів української та американської делегацій про параметри імовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, яка триває вже майже чотири роки.

У складі американської делегації перебувають державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, також серед українських перемовників є перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

