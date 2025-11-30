У Флориді розпочалися переговори делегацій України та США про параметри мирної угоди

У курортному містечку Галландейл у штаті Флорида о 9:00 за місцевим часом (це 16:00 за Києвом) 30 листопада розпочалися переговори української та американської делегацій про параметри імовірної мирної угоди в повномасштабній українсько-російській війні, яка триває вже майже чотири роки.

У складі американської делегації перебувають державний секретар Марко Рубіо, спеціальний посланець Стів Віткофф та зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. Українську делегацію очолює секретар Ради національної безпеки і оборони Рустем Умєров, також серед українських перемовників є перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Очікується, що Віткофф очолюватиме делегацію США, яка прибуде до Росії для переговорів наступного тижня. Наразі незрозуміло, коли відбудуться ці зустрічі.

На тлі дипломатичної активності, яка включала переговори між американськими та українськими чиновниками в Женеві тиждень тому, Росія продовжує регулярні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та цивільні цілі.

Україна відповіла неодноразовими атаками на російські нафтопереробні заводи та інші енергетичні об'єкти, а 29 листопада взяла на себе відповідальність за удари по двох танкерах у Чорному морі, які є частиною «тіньового флоту» для транспортування російської сирої нафти.

Президент Росії Володимир Путін 27 листопада заявив, що пропозиції Трампа щодо припинення його війни в Україні можуть стати основою для майбутньої угоди, але попередив, що остаточної версії поки що немає.

Секретар Ради національної безпеки і оборони, глава української делегації Рустем Умєров разом із командою вирушив на переговори щодо миру до США 29 листопада.

Раніше, 29 листопада, Зеленський затвердив новий склад української делегації для участі у переговорах зі Сполученими Штатами і РФ щодо «досягнення справедливого і сталого миру». Її очолив секретар РНБО Рустем Умєров після відставки голови Офісу президента Андрія Єрмака.