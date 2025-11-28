«Чорна п'ятниця Андрія Єрмака». Зеленський погодив його відставку. Як реагують в Україні і за кордоном?

У момент публікації цього матеріалу президент України Володимир Зеленський повідомив , що керівник його Офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку.

«І коли вся увага зосереджена на дипломатії, на захисті у війні, потрібна внутрішня сила...Я хочу, щоб ні в кого не було жодних питань до України...Відбудеться перезавантаження Офісу президента, керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була представлена саме так, як потрібно. Завжди це була патріотична позиція, але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій», – сказав у своєму відеозверненні.

Указ про звільнення Андрія Єрмака – на сайті Офісу президента

Як розвивалися події цього дня? Радіо Свобода зібрало реакції в Україні та за кордоном на обшуки в помешканні «правої руки президента» і на те, як цей скандал може вплинути на підтримку України західними партнерами та переговори про досягнення миру.

Вранці 28 листопада слідчі Національного антикорпційного бюро (НАБУ) і Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) прийшли з обшуками до очільника Офісу президента України Андрія Єрмака. Журналісти зафільмували близько десяти співробітників цих органів на території урядового кварталу, де Єрмак живе й працює.

Поки невідомо у зв'язку з розслідуванням якої саме справи відбуваються обшуки і який статус має Єрмак у розслідуванні. Однак голова ОП запевнив, що надає «повне сприяння» слідчим.

«Сьогодні НАБУ і САП дійсно проводять процесуальні дії у мене вдома. Жодних перешкод у слідчих немає. Їм було надано повний доступ до квартири, на місці – мої адвокати, які взаємодіють із правоохоронцями. З мого боку – повне сприяння», – написав Єрмак у телеграмі.

НАБУ й САП розслідують гучну справу про можливе викрадення із енергетичної галузі держави 100 мільйонів доларів, до якого ймовірно причетні люди, які були бізнеспартнерами Володимира Зеленського по ТОВ «Квартал 95». Це зокрема Тімур Міндіч , який втік з України. Частиною злочинної мережі могли бути нинішні й колишні чиновники енергетичної галузі, урядовці й, можливо, Андрій Єрмак.

Застереження: Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.





Нардеп із «Голосу» Ярослав Железняк раніше заявляв, що глава ОПУ нібито фігурує на «плівках Міндіча» «Плівки Міндіча» – аудіозаписи, на яких, за даними слідства, зафіксовані докази масштабної корупційної схеми на енергетиці за участю вищих посадових осіб.під псевдонімом «Алі-Баба». Цей персонаж на записах ставить завдання з переслідування детективів НАБУ, йому ж приписують спроби ліквідувати незалежність антикорупційних органів у липні 2025 року, які зрештою провалилися через протести. Офіційно антикорупційні органи цього не коментували.

Низка українських політиків, серед яких однопартійці президента, закликали звільнити Андрія Єрмака. Володимир Зеленський, за словами деяких «Слуг народу», спершу відмовлявся відправити свою «праву руку» у відставку.

Знову відставка?

Знайшли слабке місце – некомпетентність і корумпованість окремих осіб із оточення Зеленського, аби викрутити нам руки і навʼязати вішлист Росії

Андрій Єрмак стоїть поруч із Володимиром Зеленським від моменту, коли його обрали президентом. Його вважають другою після Зеленського людиною у владі й ключовим переговірником із Заходом щодо підтримки Україні у її відсічі повномасштабній агресії Росії.

«Це максимально токсична особа, яку ніхто не обирав на виборах із такими повноваженнями, але яка отримала всю повноту владу через особисті стосунки із Зеленським… Волею президента Єрмак у нас головний переговорник із США, по темі миру і ще по низці ключових питань…

Так і виходить, що «віткоффи» Трампа знайшли слабке місце – некомпетентність і корумпованість окремих осіб із оточення Зеленського, щоб викрутити руки Україні і навʼязати вішлист Росії», – пов’язує появу 28 пунктів мирного плану США з корупційним скандалом в Україні журналістка Марина Данилюк-Ярмолаєва.

Для низки громадських діячів і політиків обшуки в Андрія Єрмака стали приводом знову вимагати його відставки.

«Єрмак просто має піти. Сьогодні. Бо Єрмак і далі буде за вказівкою Зеленського збирати силовиків і прокурорів, щоб знищувати антикорупційні розслідування по друзях президента…

Зеленський сьогодні перед вибором: або ми збережемо демократію і обличчя перед Заходом, або котимося в автократичну прірву

Зеленський сьогодні перед вибором: або ми збережемо демократію і обличчя перед Заходом, або котимося в автократичну прірву», – наголошує антикорупційна активістка Мартина Богуславець.

Публіцист Юрій Богданов вважає, що Єрмака слід звільнити незалежно від результатів розслідування НАБУ і САП. Мовляв, уже достатньо наявних репутаційних втрат.

«Не важливо, чи отримає Єрмак підозру. Президент Зеленський не звільнив чи хоча би тимчасово не відсторонив Андрія Борисовича в межах першої фази корупційного скандалу – зараз це вже стає гострою політичною необхідністю. І не важливо, винний Єрмак в чомусь чи ні, репутація і політичні ризики працюють не на юридичних категоріях», – пояснює Богданов.

Термінової відставки Єрмака послідовно вимагав і народний депутат з «Голосу» Ярослав Железняк.

Будь-яка інша спроба... призначити Єрмака ще в 100500 груп перемовин, переставити на іншу посаду – це просто буде прямий удар тій крихті довіри громадян

«Будь-яка інша спроба заговорити це рішення, відтягнути, призначити Єрмака ще в 100500 груп перемовин, переставити на іншу посаду – це просто буде прямий удар по тій крихті довіри громадян, яка ще є у суспільства. Включно до Вас», – звертається Железняк до Зеленського.

Колишній нардеп і блогер Борислав Береза теж іронічно звернувся до Зеленського з приводу обшуків у глави його Офісу.

«Схоже, що НАБУ та САП завітали і до печери Алі-Баби… Володимир Зеленський , ці антикорупціонери вашого завгоспа ображають. Це тому що вони бякі чи це через те, що обшук у Єрмака пов'язаний з розслідуванням справи про корупцію в енергетиці?», – ставить риторичне питання Береза.

НАБУ буде приходити з обшуками до кожного непоступливого українського переговорника, а потім візьметься за найбільш сміливих генералів та офіцері

Лунають менш численні аргументи й на захист Андрія Єрмака.

Серед тих, хто став на його захист – письменник і засновник батальйону «Братство» Дмитро Корчинський.

Він вважає, що обшуки пов’язані з непоступливістю очільника ОПУ на переговорах у Женеві й відмовою приймати мирний план США, який багато хто порівнював із капітуляцією перед Росією.

«Єрмак очолював українську делегацію на переговорах в Женеві і категорично заперечував проти найбільш неприйнятних пунктів московського «мирного» плану, який адміністрація Трампа видавала за свій. НАБУ буде приходити з обшуками до кожного непоступливого українського переговорника, а потім візьметься за найбільш сміливих генералів та офіцерів», – написав у соцмережах Корчинський.

Реакція світу: позитивні й негативні наслідки?

Одним із перших, навіть швидше за українські антикорупційні органи, про обшуки написав російський переговірник щодо війни в Україні Кирило Дмитрієв.

Посилаючись на українські медіа, посланець Кремля написав, що обшуки тривають у «глави адміністрації Зеленського та головного переговірника України зі США».

Речник Кремля Дмитро Пєсков спрогнозував «украй негативні» наслідки для України.

В Україні розростається корупційний скандал, що хитає в усі боки політичну систему цієї країни

«В Україні розростається корупційний скандал, що хитає в усі боки політичну систему цієї країни», – сказав Пєсков.

Як впливає на міжнародну репутацію України та авторитет її переговорної делегації зокрема той факт, що її очільник може фігурувати в антикорупційному розслідуванні, авторка цих рядків запитала в Єврокомісії.

Там коментувати цей кут ситуації не стали, але звернули увагу на позитивні моменти.

«Будь-які розслідування показують, що антикорупційні органи діють і мають дозвіл на діяльність в Україні… Боротьба з корупцією є ключовою для вступу країни до ЄС. Це вимагає постійних зусиль для гарантування сильної спроможності боротися з корупцією та дотримання верховенства права», – наголосив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє.

«Ми дуже поважаємо ці розслідування, які свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу», – заявила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, коментуючи на прохання Радіо Свобода обшук в помешканні Єрмака.

Ми дуже поважаємо ці розслідування, які свідчать про те, що антикорупційні органи в Україні виконують свою роботу

Вона наголосила, що цей факт «прямо показує, що антикорупційні органи справді існують і їм дозволено функціонувати».

Глава Міноборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, коментуючи обшуки, запевнив у незмінності стратегії підтримки України, передає агентство PAP.

Урядовець додав, що очікує на роз’яснення.

Співрозмовник Радіо Свобода в дипломатичних колах ЄС, побажавши лишитися анонімним, також звернув увагу на ефективність антикорупційних кроків в Україні, й запевнив у незмінності курсу на її підтримку міжнародними партнерами.

«Безумовно, було б оптимальніше, якби розслідування не збігалися в часі з так званими мирними переговорами, щоб вороги України не могли використати це для звинувачень України в корупції та підриву довіри до делегації, яку очолює Андрій Єрмак. Але в українському суспільстві немає сильних очікувань щодо цих переговорів як таких, чи не так? Що стосується довіри міжнародних партнерів: вважаю, що для українського уряду більш шкідливо не реагувати рішуче на справу про корупцію, яку ми спостерігаємо», – зауважує в коментарі Радіо Свобода аналітикиня Німецького фонду Маршалла Олена Прокопенко.

Єрмаку (не) загрожує звільнення

Для українського уряду більш шкідливо не реагувати рішуче на справу про корупцію, яку ми спостерігаємо

«У Єрмака нічого не знайдуть. Навіть недокуреного косяка. Він там не живе і все, що треба, давно сховав… Зеленський рано чи пізно запише відос такого змісту: Єрмак хороший, він мій друг, я – патріот, значить і Єрмак патріот. А ви всі агенти Кремля», - іронічно коментує обшуки у своїх соцмережах український публіцист Андрій Кокотюха, зі скептицизмом ставлячись до перспективи звільнення очільника ОПУ.

Колишній урядовець, а нині громадський діяч Павло Розенко вважає, що звільнення Єрмака нічого не дасть, і що проблема насамперед у недосконалості системи.

«Має врешті-решт «прокинутися» Верховна рада України. Нічого не вигадувати, а просто жити за Конституцією. А саме: сформувати проукраїнську коаліцію (а не з ОПЗЖ), затвердити програму порятунку країни… затвердити дієздатний, професійний Уряд, примусити цей Уряд працювати, звітувати перед ВР та відповідати за свої дії. А не імітувати діяльність пафосними постами та біганням з блокнотиками в ОП.

І от якщо хоча б цей мінімум буде зроблено, хто там буде в ОП: чи Єрмак, чи Татаров, чи будь-хто – неважливо», – наголошує Розенко.

Політично, позбавлення від керівника його апарату може бути найрозумнішим кроком Зеленського, але... важко уявити, щоб Зеленський зробив такий крок

Оглядач The Guardian Шон Волкер пише про суперечливе ставлення до фігури Єрмака на міжнародній арені.

За його словами, деякі іноземні політики цінували знання того, що очільника ОПУ можна використати як канал прямого зв’язку з президентом Зеленським, деякі ж навпаки вважали його «неприємним співрозмовником».

Волкер стверджує, що фігури в Білому домі за Трампа висловлювали перевагу спілкуванню з Рустемом Умеровим, секретарем РНБО України.

«Політично, позбавлення від керівника його апарату може бути найрозумнішим кроком Зеленського, але ті, хто знає обох чоловіків, кажуть, що їхні стосунки настільки тісні, що важко уявити, щоб Зеленський зробив такий крок», – резюмує Волкер.

Засновник Brussels Freedom Hub Роланд Фроденштайн у розмові з Радіо Свобода зауважив, що все залежатиме від знахідок детективів у Єрмака та нових поворотів у гучній справі.

«Зараз лунає аргумент, що незалежно від результату цих обшуків, близькість людей, яких визнали винними, до його особи вже є достатньою підставою для відставки Єрмака. Очевидно, що він достатньо важливий для Зеленського, що досі не пропонував такого рішення, бо інакше Єрмак більше не обіймав би цю посаду.

Не чую в західних країнах великого хору голосів, які кажуть, що Єрмак має піти у відставку зараз

Але, знаєте, я не чую в західних країнах великого хору голосів, які кажуть, що Єрмак має піти у відставку зараз. Це, тим не менше, може змінитися, якщо з'являться нові докази, але наразі я не бачу цього хору», – резюмує Фроденштайн.

Іншої думки, однак, очільник українського Інституту світової політики Віктор Шлінчак, що охрестив цей день «чорною п’ятницею для Єрмака» і вважає, що українська переговорна група скоро матиме іншого керівника.

«В соцмережах розгортається дискусія, що ця історія може послабити нашу переговорну позицію. Щоб цього не сталося, президенту доведеться очистити своє оточення від людей, щодо яких НАБУ задокументувало можливі правопорушення. І хоч я знаю, що принцип Зеленського – коли на нього тиснуть, він зазвичай іде в атаку – зараз це точно не той випадок. Надто високі ставки», – резюмує Шлінчак.

У вечірньому зверненні до українців Володимир Зеленський, повідомляючи про відставку Єрмака, анонсував перезавантаження влади.

29 листопада президент анонсує консультації з потенційними кандидатами в очільники ОПУ.

Пошук нового керівника офісу і його призначення має бути публічним та прозорим. І це буде викликом

Зеленський «зіткнеться з викликом пошуку нового союзника, нового керівника свого офісу, який цього разу має бути набагато більш підзвітним та прозорим для громадськості. Українське суспільство не потерпить ще одного Єрмака… Цей пошук нового керівника офісу і його призначення має бути набагато більш публічним та прозорим. І це буде викликом. Знову ж таки, Зеленському доведеться повернути собі багато функцій і повноважень, які він, на жаль, делегував своєму керівнику офісу (Єрмаку – ред.)», – підсумовує Олена Прокопенко з GMF (Німецького фонду Маршалла).

Водночас експерти зауважують, що зміна головного переговірника від України на міжнародному треку не вплине на сам процес. Важливий, мовляв, насамперед зміст і суть переговорів, а не особа комунікатора.



