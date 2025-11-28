У Кремлі заявили, що РФ хоче «вивести все у мирне русло», попри заяви Путіна

У Кремлі заявили, що Росія хоче рухатися до мирного врегулювання у війні з Україною, попри заяви російського лідера Володимира Путіна про нібито нелегітимність українського президента Володимира Зеленського.

«Склалася проблема з легітимністю Зеленського, але у всіх є бажання вивести все у мирне русло», – сказав 28 листопада речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи вчорашні висловлювання Путіна.

Він також підтвердив, що США передали Росії «основні параметри» погодженого з Києвом у Женеві мирного плану, їх планують обговорити наступного тижня.

27 листопада Путін заявив, що Росія готова укласти мирну угоду, але вважає її підписання з нинішньою українською владою «безглуздою», бо «президент України втратив свій легітимний статус».

Читайте також: Politico: союзники стурбовані, що США хочуть мирну угоду перед наданням гарантій безпеки Україні, Білий дім заперечив

Путін неодноразово неправдиво заявляв про нелегітимність української влади, звертаючи увагу на те, що в Україні не були вчасно проведені вибори. Законодавство України забороняє проводити вибори під час воєнного стану.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що неправдиві заяви Путіна про нелегітимність Зеленського демонструють незацікавленість очільника Кремля в мирному врегулюванні й встановлюють умови для відмови Росії від будь-якої можливої мирної угоди, яку б Путін підписав із Зеленським, у час, який Росія обере в майбутньому.

Путін напередодні також підтвердив повідомлення, що в Москві наступного тижня чекають на делегацію зі США. Переговорами щодо українського врегулювання, як випливає зі слів Путіна, займатимуться, зокрема, помічник президента Володимир Мединський і Міністерство закордонних справ.

Раніше президент США Дональд Трамп повідомив, що надіслав своїх представників на переговори з Росією й Україною для узгодження фінальної версії мирної угоди. Трамп зазначав, що спецпосланець Стів Віткофф вирушить уже вшосте до Москви на зустріч із Володимиром Путіним, а міністр армії Деніел Дрісколл проведе переговори з українською стороною.

Проєкт мирного плану адміністрації Трампа з 28 пунктів, що потрапив до преси минулого тижня, викликав побоювання, що Україна може бути змушена прийняти невигідні умови, в тому числі через поступки, пов’язані з прагненням Києва вступити до НАТО, і вимогою обмежити чисельність українських військ.

Читайте також: Каллас про мирні переговори: основна увага має бути зосереджена на тому, які поступки та обмеження будуть з боку РФ

23 листопада у Женеві США й Україна спробували зблизити позиції щодо плану припинення війни, запропонованого адміністрацією Трампа. У заяві Білого дому й Офісу президента України за підсумками зустрічі йшлося про те, що сторони підготували оновлену й уточнену концепцію, яка повністю підтримує суверенітет України і допоможе забезпечити справедливий мир.

За даними ЗМІ, новий план має не 28, а 19 пунктів. З нього виключені вимоги про обмеження чисельності ЗСУ та амністію за воєнні злочини.

Білий дім заявив, що є «кілька делікатних, але не нездоланних деталей» мирної угоди, які потребують подальших переговорів між Україною, Росією та США.

26 листопада у МЗС Росії заявили, що вітають американські зусилля з пошуку мирного врегулювання війни РФ проти України, але наголосили, що поступок щодо цього з боку Москви не буде.

Президент США Дональд Трамп 25 листопада на запитання, на які поступки, як планується в рамках підтримуваного ним мирного процесу, має піти Москва, заявив: «Велика поступка, що вони припинять бої і не забиратимуть більше територій».