ISW: нові заяви Путіна свідчать, що він «абсолютно несерйозно» ставиться до переговорів

Російський лідер Володимир Путін залишається відданим досягненню своїх цілей на полі бою в Україні шляхом тривалої війни і не зацікавлений у справжніх мирних зусиллях, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи вчорашні заяви очільника Кремля.

Зокрема, аналітики звернули увагу на слова Путіна про українського президента Володимира Зеленського, якого той назвав «чинним головою адміністрації» і заявив, що зустріч із Зеленським буде «дорогою в нікуди».

«Путін прямо заявив, що не вважає президента України Володимира Зеленського легітимним президентом України, що зводить нанівець саму основу будь-якої майбутньої мирної угоди між Україною і Росією. Путін виступив перед журналістами в Пекіні 3 вересня і неправдиво заявив, що Конституція України «не містить способів розширити повноваження президента» і що «повноваження Зеленського закінчилися», коли його п’ятирічний термін повноважень «минув» у 2024 році», – йдеться в повідомленні.

Путін також стверджував, що двостороння зустріч можлива, але Зеленському слід приїхати до Москви.

«Путін неодноразово хизувався неточним тлумаченням Конституції України, щоб хибно стверджувати, що Зеленський не є легітимним президентом України – твердження, які ISW неодноразово доводив як неправдиві. ISW продовжує вважати, що заяви Путіна про нелегітимність Зеленського демонструють незацікавленість Путіна в мирному врегулюванні й встановлюють умови для відмови Росії від будь-якої можливої мирної угоди, яку б Путін підписав із Зеленським, у час, який Росія обере в майбутньому», – йдеться у звіті.

В ISW також звернули увагу на повідомлення кремлівського новинного агентства ТАСС, яке у травні 2024 року писало, що Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило Зеленського в розшук з невказаних причин, «що надає зовсім іншого відтінку нібито запрошенню Путіна Зеленському приїхати до Москви, зважаючи на його заяви про невизнання легітимності Зеленського».

Аналітики також наголосили, що саме Путін відповідальний за нездатність України законно провести референдуми і вибори, до яких закликає російський лідер. Путін заявив, що українська влада повинна провести референдум, зокрема для вирішення «територіальних питань», «якщо вони хочуть бути легітимними і повноцінно брати участь у процесі врегулювання».

«Путін правильно зазначив, що українське законодавство не дозволяє проводити вибори під час воєнного стану, але заявив, що Україна «повинна» скасувати воєнний стан. Українське законодавство говорить, що українська влада не може скасувати воєнний стан, поки залишається «загроза нападу або небезпека для державної незалежності України і її територіальної цілісності». Українська влада не може провести референдуми і вибори, до яких закликає Путін, принаймні доти, поки Росія не погодиться на припинення вогню, від чого Путін неодноразово відмовлявся», – йдеться в повідомленні.

Аналітики наголосили, що заява Путіна про те, що Україна насправді не може піти на поступки, яких він вимагає, за умов, які він нав’язує, «є ще одним свідченням того, що Путін абсолютно несерйозно ставиться до переговорів».

Про готовність до особистої зустрічі з Путіним з метою мирного врегулювання раніше заявляв президент України Володимир Зеленський. «Україна пропонує перейти від обміну заявами і зустрічей на технічному рівні до рівня розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна це підтримала. Потрібна готовність Росії. Україна ще раз підтверджує свою готовність до зустрічі на рівні лідерів у будь-який час», – казав він.

Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

3 вересня в телефонному інтерв’ю телеканалу CBS News Трамп зазначив, що Путін і Зеленський ще не готові до переговорів, але, за його словами, «щось станеться».

Декілька країн Європи й Туреччина пропонували організувати таку зустріч, серед можливих локацій називали, зокрема, Угорщину і Швейцарію.

При цьому в МЗС Швейцарії пообіцяли надати Путіну імунітет від переслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі на території країни, якщо він приїде для участі у переговорах щодо миру в Україні до Швейцарії.

Але у відповідь кілька представників Кремля, зокрема помічник Путіна Юрій Ушаков, ще кілька днів тому заявляли, що ніяких домовленостей щодо зустрічі двох політиків немає. Ушаков, який брав участь у зустрічі на Алясці, зокрема сказав: «Наскільки я знаю, між Путіним і Трампом про це домовленостей не було».

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган після повернення із саміту ШОС у Китаї також заявив журналістам, що Путін і Зеленський «поки не готові до зустрічі».

Путін пропонував Зеленському зустрітися у Москві вже двічі. Першу таку пропозицію президент України категорично відкинув.

В американському Інституті вивчення війни раніше зазначали, що кремлівські чиновники регулярно повторюють свою «давню і неправдиву» заяву про те, що нібито українська влада є нелегітимною, для того, щоб створити умови для маніпулювання переговорами про припинення вогню і для відмови від будь-яких майбутніх російсько-українських угод у час, який обере Росія.

В ISW наголошували, що будь-яка довгострокова мирна угода між Росією й Україною повинна містити чітке визнання Росією легітимності президента, уряду і Конституції України, а також суверенітету України.