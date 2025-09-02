Ердоган: Путін і Зеленський ще не готові до зустрічі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що обговорив шляхи припинення війни в Україні з російським лідером Володимиром Путіним під час переговорів у Китаї і телефоном із президентом України Володимиром Зеленським телефоном, і, за його словами, сторони «ще не готові» до зустрічі.

Ердоган розповів про це у розмові з журналістами на борту літака, повертаючись із Китаю, де зустрівся з Путіним.

«На моїй двосторонній зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним ми обговорили, що можна зробити, щоб завершити війну між Україною і Росією справедливим миром… Ми з самого початку завжди розглядали можливість завершення війни між Україною й Росією шляхом переговорів. Переговори, що відбулися в Стамбулі, є найяскравішим доказом того, що цей шлях відкритий», – цитує Ердогана видання Anadolu.

За його словами, Туреччина виступає за «поступове підвищення рівня переговорів».

Днями президент Зеленський заявив, що Україна готова до зустрічі на рівні лідерів із РФ, але Росія «вкладається у подальшу війну». Лідер США Дональд Трамп заявив, сподівається на «дуже швидке» завершення війни. Точних термінів він не назвав.

При цьому Трамп зазначив, що готовий запровадити економічні санкції щодо Росії, якщо російський президент Путін не виявить прагнення до миру.

Американський президент додав, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося».

На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським (цю зустріч просуває Трамп), оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

З моменту вступу на посаду президента Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустріч двох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами.

Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки.