Зеленський у Парижі «звірить годинники» щодо гарантій безпеки з лідерами Європи і НАТО – Подоляк

Президент України Володимир Зеленський 4 вересня відвідає Париж для зустрічей із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, написав 2 вересня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його повідомленням, розмови відбудуться «для «звірки годинників» під час інтенсивних обговорень гарантій безпеки для України. Точніше, гарантій безпеки для Європи вздовж її східного кордону».

«Паралельно відбуваються два процеси. Перший – це ситуативна спроба зупинити війну, в якій головну роль відіграють Сполучені Штати та особисто Дональд Трамп. Другий – це побудова повоєнної архітектури Європи. Європа знає свої слабкі сторони. Європейцям бракує зброї, і вони не можуть запровадити ефективні санкції проти Індії та Китаю без Сполучених Штатів. Але Європейський Союз взяв на себе завдання військового стримування Росії, спираючись на Збройні сили України, українські ракетні та безпілотні технології, а також, можливо, участь європейського контингенту», – вказав Подоляк.

Радник голови Офісу президента додав, що «Україна відіграє активну роль модератора в цих процесах», а «постійне щоденне спілкування з партнерами спрямоване на забезпечення глобальної та континентальної безпеки».

Про збори учасників «коаліції охочих» у Парижі 1 вересня повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

«Разом з нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Вони є необхідною передумовою для надійного руху до миру», – повідомив він.

Макрон додав, що учасники також обговорять позицію Росії, яка «наполягає на агресивній війні та продовжує відкидати мир».

Президент Франції повторив позицію щодо єдності партнерів у підтримці України та «непохитній волі до миру».



