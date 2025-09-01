Макрон анонсував зустріч «коаліції охочих» в Парижі: говоритимуть про гарантії безпеки

Учасники «коаліції охочих» зберуться на зустріч у Парижі в четвер 4 вересня, заявив президент Франції Еммануель Макрон 1 вересня.

За його словами, він провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте щодо «підготовки зустрічі коаліції охочих, яка відбудеться цього четверга в Парижі».

«Разом з нашими партнерами та у координації з НАТО ми працюватимемо над визначенням надійних гарантій безпеки для України. Вони є необхідною передумовою для надійного руху до миру», – повідомив він.

Макрон додав, що учасники також обговорять позицію Росії, яка «наполягає на агресивній війні та продовжує відкидати мир».

Президент Франції повторив позицію щодо єдності партнерів у підтримці України та «непохитній волі до миру».

Раніше медіа повідомляли про зустріч «коаліції охочих» у Парижі під головуванням лідерів Франції та Великої Британії. Зокрема, за даними джерела AFP, участь у ній може взяти президент України Володимир Зеленський. Офіційно його присутність наразі не анонсували.