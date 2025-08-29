Війна в Україні «може тривати ще багато місяців» – Мерц

Війна в Україні «може тривати ще багато місяців», але країни-партнери Києва готові продовжувати підтримку, заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.

«Ця війна може ще тривати багато місяців. Ми повинні бути до цього готовими. Ми готові», – наголосив він.

Мерц підкреслив, що для Німеччини та Франції пріоритетом є збереження коаліції охочих, яка надає допомогу Україні.

Раніше, 28 серпня, Мерц заявив, що зустрічі між президентом Росії Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, очевидно, не відбудеться.

Мерц відзначив, що вони з Макроном проведуть двосторонні переговори з кількох тем, включно з економічною співпрацею між двома країнами, ситуацією між Україною та Росією, а також дебюрократизацією Європи.

З моменту вступу на посаду президента США Дональд Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із російським лідером Володимиром Путіним, так і з українським президентом Володимиром Зеленським.

Американський президент Трамп зазначив, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося». На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським (цю зустріч просуває Трамп), оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

Днями Трамп заявив, що Росія зіткнеться з «серйозними наслідками», якщо зустріч Зеленського та Путіна не відбудеться. Але він не уточнив, якими можуть бути наслідки для РФ.