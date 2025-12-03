«Європа дала сильний сигнал США». Голова МЗС Чехії про план досягнення миру

Як змінюється мирний план, який був висунутий США? Чи готова Чехія підтримати використання заморожених російських активів для репараційного кредиту Україні? Та що буде з чеською ініціативою з постачання боєприпасів Україні після зміни влади в Чехії, оскільки на жовтневих парламентських виборах перемогла партія євроскептика Бабіша?

Про це у розмові Радіо Свобода із міністром закордонних справ Чехії Яном Ліпавським.

– Востаннє, коли ви були у Брюсселі, ви непокоїлися через мирний план США, на той час із 28-пунктв. Ви проводили певні паралелі з Мюнхеном. Чи тепер ви більш оптимістичні?

Ми не бачимо, що саме відбувається всередині переговорів між США та Росією

– На цьому етапі моє відчуття таке: із різних версій плану та з переговорів як таких, частини, пов’язані з НАТО чи Європою, були вилучені або наразі не обговорюються.

Думаю, Європа подала доволі сильний сигнал Сполученим Штатам, що це питання має вирішуватися разом із Європою. Я, звісно, це вітаю.

– Є інші моменти, які вас турбують?

– Знаєте, ми не бачимо, що саме відбувається всередині переговорів або що є частиною переговорів між США та Україною чи між США та Росією.

Тож скажімо, моя позиція – пильність. У тому сенсі, що ми маємо наполягати: усе, що стосується Європи, повинно вирішуватися з Європою.

– Там також був пункт щодо обмеження чисельності українських військ. Деякі дипломати кажуть, що загалом цифра досить висока. Чи вважаєте ви прийнятним обмежувати українські війська і, якщо так, то якими мають бути ці цифри?

– Я би сказав, що будь-які обмеження української оборони також обмежать здатність Європи захищатися, бо найсильнішою гарантією безпеки є сильна українська армія.

Чим сильніша Україна, тим міцнішим буде мир

Тож я не хочу спекулювати, яка ця цифра: правильна чи неправильна.

Можу уявити, що навіть із певними такими обмеженнями українська оборона залишатиметься достатньо сильною, але все ж ми маємо дотримуватися принципу: чим сильніша Україна, тим міцнішим буде мир.

– Шістсот тисяч є доволі велика чисельність для утримання. Як ви вважаєте, чи має Європейський Союз допомогти Україні після завершення війни забезпечувати, скажімо, зарплати та утримання достатньої кількості військ?

– Думаю, інтерес європейських держав полягає в тому, щоб Україна збереглася як держава – сильна й процвітаюча.

Це має бути нашим інтересом, і логічно, що українська армія та сильна українська оборона є частиною цього.

– Чи викликає у вас занепокоєння обсяг військової допомоги, яка надходить Україні останнім часом? Деякі дипломати кажуть, що вона зменшується.

Наша допомога Україні має продовжуватися, так само як і наші інвестиції в оборону

– Загалом я не є людиною, схильною до занепокоєнь, але ми маємо дотримуватися принципу, що навіть після війни Росія залишатиметься загрозою для європейської безпеки, і відповідно наша допомога Україні має продовжуватися, так само як і наші інвестиції в оборону.

– Багато країн сподівалися на використання заморожених російських активів для допомоги Україні. Зараз ми бачимо, що Бельгія доволі жорстка в цьому питанні – наприклад, вимагає підписання гарантій, для яких деякі країни потребують голосування в парламенті. Чи готова Чехія надати такі гарантії? Чи вам знадобиться голосування?

– Ми не знаємо, як саме це виглядатиме зараз, тож давайте дочекаємося Європейської ради, яка відбудеться за два тижні.

– Щодо чеської ініціативи з боєприпасами «Чеська ініціатива з боєприпасами» – це проєкт із закупівлі артилерійських боєприпасів для України на чолі з Чехією, до якої долучилися близько 20 держав і закупили у 2024 році 1.5 млн раундів боєприпасів, а у 2025 мають вийти на рівень 1.8 млн.для України – ви висловлювали занепокоєння, що цю ініціативу можуть згорнути, чи залишаються вони?

– Андрій Бабіш, майбутній прем’єр-міністр Чехії, сказав, що вони хочуть її зупинити, і почав висловлюватися розпливчато.

Ми намагаємося пояснити їм, що це ключова ініціатива для безпеки України, і чому нова влада має її підтримати.

– Ви вже говорили з вашими партнерами? Чи може хтось підхопити її, зберегти її у найгіршому сценарії?

– Це буде предметом роботи майбутнього уряду. Для мене моя роль – просувати її стільки, скільки зможу.



